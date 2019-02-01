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Германия решила отправить военный корабль в Черное море 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Hannibal Hanschke / REUTERS
Германия отправит в Черное море плавбазу Werra, входящую в состав военно-морских сил ФРГ. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Корабль в феврале отправится в плавание в рамках постоянной противоминной группы НАТО. В военном ведомстве отметили, что поход был запланирован уже давно, а размещение других кораблей ВМФ Германии в Черном море не предусмотрено.
Планируется, что судно посетит болгарских порты Бургас и Варна.
19 января в акваторию Черного моря вошел вооруженный крылатыми ракетами эсминец ВМС США «Дональд Кук». Тогда в командовании 6-го флота отметили, что кораблю поставлена задача «провести операции по обеспечению безопасности на море и укреплению морской стабильности». В российском Минобороны в тот же день начали слежение за американским боевым кораблем.
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Армия , В мире , Европа , Дональд Кук , Министерство обороны , Германия
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