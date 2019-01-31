В Крыму объяснили активность разведчиков США у границ полуострова

Активную деятельность разведчиков ВВС США у побережья Крыма объяснили в парламенте региона. Все дело в том, что разведчики опасаются усиления роста роли России на международной арене и пытаются «все выяснить». Отмечается, что накануне у побережья Крыма было замечено целых три американских самолета за одни сутки. Их разведка длилась около восьми часов.

В Крыму объяснили причину повышенной активности со стороны самолетов-разведчиков ВВС США в районе крымского побережья и Балтийского региона. По мнению вице-спикера крымского парламента Владимира Бобкова, спецслужбы Запада опасаются роста роли России на международной арене.

«Крым и Балтийский регион в последнее время являются зоной особого внимания со стороны западных разведслужб. Все прекрасно понимают, что сегодня Российская Федерация оказывает существенное влияние на ход международных событий, поэтому и разведслужбы активизировались.

Разведка работает, пытается все выяснить, так как понимают, что Российская Федерация сегодня в военном смысле — глубоко эшелонированное государство», — сказал Бобков РИА «Новости».

Парламентарий также подчеркнул, что такая разведывательная активность наблюдается впервые после распада СССР. Раньше западные страны вели себя спокойнее исключительно потому, что были довольны сложившимся положением дел.

Согласно данным мониторингового ресурса PlaneRadar, в минувшую среду у берегов Крыма были замечены сразу три воздушных судна. Все они вели разведку в одно время — длилась эта операция восемь часов, сообщает ФАН. Отмечается, что первым к побережью российского полуострова подлетел радиоразведчик ВВС США RC-135V, который поднялся в воздух в 8:25 по Москве с базы Суда-Бей на острове Крит и направился в сторону Черного моря. Позже к нему был также направлен Boeing KC-135R, который вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании и должен был осуществить дозаправку самолета.

Менее чем через час с авиабазы в Греции вылетел еще один американский самолет радиоэлектронной разведки Lockheed ЕР-3Е. через пару часов за ним последовал патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon, который поднялся с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии и также отправился к Крыму. В результате к 11:40 по московскому времени у крымского побережья вели разведку три самолета США, которые успели несколько раз облететь южные рубежи России.

В минувший понедельник у российских границ было замечено еще три американских самолета-разведчика, которые патрулировали границы Калининградской, Ленинградской и Псковской областей. При этом один из них добрался и до Балтики, где был перехвачен российским истребителем. Как рассказали в Министерстве обороны РФ , для этого в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне — его экипаж приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик P-8A Poseidon ВВС США и сопровождал, пока американский самолет не отдалился на безопасное расстояние от границы РФ. После этого российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

Напомним, что первые американские самолеты-разведчики стали появляться после того, как 25 ноября погранслужба ФСБ РФ задержала три украинских судна, которые попытались пройти под аркой Керченского моста, игнорируя требования остановиться.

На следующий же день у берегов Крыма был замечен американский самолет Boeing RC-135V, базирующийся на Крите. Вслед за ним прилетел противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США, который провел разведывательный полет в районе побережья Крыма и Керченского пролива, не пересекая при этом границ воздушного пространства России.

Эти первые полеты тогда прокомментировал сенатор Олег Морозов в эфире НСН, который сравнил разведку у берегов Крыма с упавшей костяшкой домино, которая потянет за собой следующие.

«Есть закономерности любой эскалации напряженности. Вслед за первой появляются второй, третий и так до тех пор, пока стороны ситуацию не разъяснят и не уберут первоисточник.

Понятно, что вокруг Керченского пролива, Азовского моря Киев создал конфликтную ситуацию. Эту напряженность определенные силы будут использовать в своих интересах. Кто-то будет давить на Трампа, чтобы не состоялась встреча с Путиным. Кто-то будет настаивать на санкциях. Кто-то будет отменять выборы. А кто-то будет эскалировать ситуацию, эту напряженность», — отметил сенатор.

Среди экспертов также появилось мнение, что изначальной целью Киева была провокация — российские пограничники должны были затопить корабли-пришельцы и тем самым спровоцировать конфликт еще более серьезного размаха.