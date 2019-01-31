Россия нашла у США запрещенную «суперпушку»

«Нарушение американцами всех норм международного права, договоров, участниками которых США являются, вошло в привычку. Стало известно о разработке американцами артиллерийского орудия, которое нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — сказал сенатор.

Бондарев отметил, что «на сегодняшний день договор действует, они из него еще де-юре не вышли, а значит, список нарушений (которых уже насчитывалось порядка сотни при недавнем подсчете) снова пополнился».

По мнению главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, американская «суперпушка» в действительности является ракетным вооружением.

«Речь идет, вероятнее всего, о некоей пусковой установке и ракетной системе. Артиллерийский снаряд не сможет преодолеть расстояние в 1,6 тысячи километров, это противоречит всем законам физики», — заявил эксперт.

ДРСМД был подписан Советским Союзом и Соединенными Штатами в декабре 1987 года и стал одним из символов завершения холодной войны. Соглашение запрещало СССР и США производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обязывало ликвидировать соответствующие пусковые установки. Москва и Вашингтон неоднократно обвиняли друг друга в нарушении ДРСМД.

В январе американские военные рассказали о разработке артиллерийского орудия, позволяющего с расстояния в 1,6 тысячи километров поражать китайские корабли в Южно-Китайском море.