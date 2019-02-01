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Западные читатели отреагировали на видео перехвата Су-27 истребителя НАТО 

Р-Спорт + ещё 17 4 часа назад
Западные пользователи Сети отреагировали на видео, на котором запечатлен российский истребитель Су-27, отогнавший самолет НАТО от правительственного лайнера.
Видеозапись перехвата, произошедшего в июне 2017 года, 31 января опубликовал в Twitter пользователь Ivan O'Gilvi. На кадрах можно увидеть, как самолет альянса приближается к правительственному лайнеру, однако в этот момент к нему вплотную подлетает Су-27 и вынуждает резко уйти в сторону.
О перехвате написали многие западные издания, среди которых Daily Mail и The Aviationist.
"Боже мой, это просто безумие!", — написал пользователь @Kenneth83258000.
"Застигнут врасплох… будто кошка бросилась на мышь", — восхитился пользователь qlswtwen530.
При этом некоторые комментаторы не увидели в действиях российского пилота агрессии, как это было подано в некоторых западных СМИ.
"Я не вижу никакой агрессии со стороны Су-27", — написал пользователь Archange Gabriel.
Кроме того, многие пользователи задались вопросом, почему американский истребитель оказался в небе над Балтикой.
"Какого черта американцы вообще делают на Балтике?", — заметил пользователь GeeHardy.
"Американский истребитель на Балтике? Он потерялся? Он находится примерно в 6000 миль от США и прямо у российской базы. И вы обвиняете русских? Как бы вы отреагировали на МиГи, летающие рядом с Нью-Йорком?", — написал пользователь Wayne Clarke.
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Армия , Видео , Интернет , Оружие
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