Западные читатели отреагировали на видео перехвата Су-27 истребителя НАТО

Западные пользователи Сети отреагировали на видео, на котором запечатлен российский истребитель Су-27, отогнавший самолет НАТО от правительственного лайнера.

Видеозапись перехвата, произошедшего в июне 2017 года, 31 января опубликовал в Twitter пользователь Ivan O'Gilvi. На кадрах можно увидеть, как самолет альянса приближается к правительственному лайнеру, однако в этот момент к нему вплотную подлетает Су-27 и вынуждает резко уйти в сторону.

О перехвате написали многие западные издания, среди которых Daily Mail и The Aviationist.

Су-27 ВКС России оттеснил истребитель НАТО от правительственного самолета РФ. Видео: Fighterbomber pic.twitter.com/rurFqfuqoa— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 31 января 2019 г.

"Боже мой, это просто безумие!", — написал пользователь @Kenneth83258000.

"Застигнут врасплох… будто кошка бросилась на мышь", — восхитился пользователь qlswtwen530.

При этом некоторые комментаторы не увидели в действиях российского пилота агрессии, как это было подано в некоторых западных СМИ.

"Я не вижу никакой агрессии со стороны Су-27", — написал пользователь Archange Gabriel.

Кроме того, многие пользователи задались вопросом, почему американский истребитель оказался в небе над Балтикой.

"Какого черта американцы вообще делают на Балтике?", — заметил пользователь GeeHardy.

"Американский истребитель на Балтике? Он потерялся? Он находится примерно в 6000 миль от США и прямо у российской базы. И вы обвиняете русских? Как бы вы отреагировали на МиГи, летающие рядом с Нью-Йорком?", — написал пользователь Wayne Clarke.