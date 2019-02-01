Экс-глава чешской разведки прокомментировал решение США по ДРСМД

Лучше иметь плохой договор о РСМД, чем наблюдать раскручивание новой гонки вооружений, заявил РИА Новости экс-глава военной разведки Чехии генерал-майор Андор Шандор, комментируя объявленный в пятницу Вашингтоном односторонний выход из ДРСМД.

Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", то договор будет расторгнут.

"На мой взгляд, лучше иметь неидеальный договор, чем вообще не иметь никакого договора, что может вести лишь к новой гонке вооружений. Подписанный в 1987 году лидерами США и СССР Договор о РСМД был направлен на достижение взаимопонимания и доверия между обеими странами. Намерение США выйти из ДРСМД лишь отражает нынешнюю степень недоверия, царящего в отношениях между Москвой и Вашингтоном", — сказал Шандор.

Чешский генерал сказал, что не располагает никакими сведениями о российской ракете 9М729, в частности о том, может ли она пролететь вместо разрешенных по условиям договора 500 километров вдесятеро больше, то есть 5 тысяч километров, как это утверждают американские военные.

"Но это лишь единственный пример, по которому США заявляют, что Россия нарушает ДРСМД. К тому же этими ракетами располагают лишь два батальона. Разумнее, наверное, было бы предпринять усилия по укрепления доверия, идти по пути проверок, чем просто выходить из договора и оставаться с пустыми руками", — сказал Шандор.

По мнению генерала, сейчас все-таки всем лучше оставаться оптимистами и говорить не о том, что вот-вот вспыхнет новая гонка вооружений, а о том, как найти пути к обновлению ДРМСД или подписанию нового договор с большим числом государств-участников.

"В подготовку возможного нового договора необходимо втянуть максимальное число стран, располагающих такого типа ракетами, то есть помимо США и России, также Китай, Францию, Великобританию, Иран, Израиль, Индию, Пакистан и другие государства. Этот процесс, конечно, очень непрост и долог, но хотелось бы верить, что он возможен, несмотря на все нынешние противоречия между его потенциальными участниками", — сказал экс-глава военной разведки Чехии.

Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, ракета 9М729, которая вызывает у Вашингтона подозрения, была испытана на разрешенную договором дальность.