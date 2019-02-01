Лучше иметь плохой договор о РСМД, чем наблюдать раскручивание новой гонки вооружений, заявил РИА Новости экс-глава военной разведки Чехии генерал-майор Андор Шандор, комментируя объявленный в пятницу Вашингтоном односторонний выход из ДРСМД.
Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", то договор будет расторгнут.
"На мой взгляд, лучше иметь неидеальный договор, чем вообще не иметь никакого договора, что может вести лишь к новой гонке вооружений. Подписанный в 1987 году лидерами США и СССР Договор о РСМД был направлен на достижение взаимопонимания и доверия между обеими странами. Намерение США выйти из ДРСМД лишь отражает нынешнюю степень недоверия, царящего в отношениях между Москвой и Вашингтоном", — сказал Шандор.
Чешский генерал сказал, что не располагает никакими сведениями о российской ракете 9М729, в частности о том, может ли она пролететь вместо разрешенных по условиям договора 500 километров вдесятеро больше, то есть 5 тысяч километров, как это утверждают американские военные.
"Но это лишь единственный пример, по которому США заявляют, что Россия нарушает ДРСМД. К тому же этими ракетами располагают лишь два батальона. Разумнее, наверное, было бы предпринять усилия по укрепления доверия, идти по пути проверок, чем просто выходить из договора и оставаться с пустыми руками", — сказал Шандор.
По мнению генерала, сейчас все-таки всем лучше оставаться оптимистами и говорить не о том, что вот-вот вспыхнет новая гонка вооружений, а о том, как найти пути к обновлению ДРМСД или подписанию нового договор с большим числом государств-участников.
"В подготовку возможного нового договора необходимо втянуть максимальное число стран, располагающих такого типа ракетами, то есть помимо США и России, также Китай, Францию, Великобританию, Иран, Израиль, Индию, Пакистан и другие государства. Этот процесс, конечно, очень непрост и долог, но хотелось бы верить, что он возможен, несмотря на все нынешние противоречия между его потенциальными участниками", — сказал экс-глава военной разведки Чехии.
Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, ракета 9М729, которая вызывает у Вашингтона подозрения, была испытана на разрешенную договором дальность.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что американская сторона не предоставила свидетельств того, что дальность полета ракеты 9М729 нарушает ДРСМД. США отказались принять участие в брифинге, на котором общественности впервые была продемонстрирована эта ракета, и потребовали ее уничтожить. Эту меру Вашингтон считает необходимой для сохранения договора. Прошедшие на этой неделе обсуждения ДРСМД в Пекине между представителями МИД РФ и госдепартамента США закончились безрезультатно.