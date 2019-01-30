Разведчики США полетали у Крыма

Три американских самолета-разведчика совершили полеты вблизи Крымского полуострова в среду, 30 января. Об этом сообщается на странице PlaneRadar в Twitter.

По его информации, первым работать в регионе начал стратегический разведывательный самолет ВВС США Boeing RC-135V. Судно вылетело с авиабазы Суда-бей на острове Крит

Затем в акваторию Черного моря с той же базы направился самолет радиотехнической разведки Военно-морских сил США — Lockheed ЕР-3Е Aries II.

Позднее с авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия поднялся самолет-разведчик ВМС Boeing P-8A Poseidon с бортовым номером 168857. Он также пролетел вдоль российского черноморского побережья.

28 января в Минобороны России сообщили, что истребитель Су-27 поднимался в воздух для перехвата самолета-разведчика Военно-воздушных сил США.

25 января стало известно, что за неделю разведывательную деятельность вдоль границ России вели 19 летательных аппаратов.