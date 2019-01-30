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Разведчики США полетали у Крыма 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Leonid Faerberg / Globallookpress.com
Три американских самолета-разведчика совершили полеты вблизи Крымского полуострова в среду, 30 января. Об этом сообщается на странице PlaneRadar в Twitter.
По его информации, первым работать в регионе начал стратегический разведывательный самолет ВВС США Boeing RC-135V. Судно вылетело с авиабазы Суда-бей на острове Крит.
Затем в акваторию Черного моря с той же базы направился самолет радиотехнической разведки Военно-морских сил США — Lockheed ЕР-3Е Aries II.
Позднее с авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия поднялся самолет-разведчик ВМС Boeing P-8A Poseidon с бортовым номером 168857. Он также пролетел вдоль российского черноморского побережья.
28 января в Минобороны России сообщили, что истребитель Су-27 поднимался в воздух для перехвата самолета-разведчика Военно-воздушных сил США.
25 января стало известно, что за неделю разведывательную деятельность вдоль границ России вели 19 летательных аппаратов.
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Комментарии
Армия , Министерство обороны , Boeing , Крит , Республика Крым , США
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