Шойгу проверит производство и модернизацию Ту-160 в Казани

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Казань , где проконтролирует ход работ по производству и модернизации самолетов дальней авиации. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Минобороны РФ Россияна Марковская.

По ее словам, Шойгу посетит Казанский авиационный завод имени Горбунова, где проконтролирует ход выполнения гособоронзаказа по производству и модернизации стратегических ракетоносцев Ту-160 и пассажирских самолетов Ту-214.

Кроме того министр обороны проведет совещание по вопросу поддержания в исправности вооружения, военной и специальной техники по номенклатуре Воздушно-космических сил.

На площадке авиазавода Шойгу осмотрит вертолеты Ми-8МТВ5-1, «Ансат» в медицинской комплектации и первый транспортный вертолет Ми-38Т, изготовленный по заказу Минобороны