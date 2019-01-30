Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шойгу проверит производство и модернизацию Ту-160 в Казани 

ТК «Звезда» + ещё 2 36 минут назад
Фото: ТК "Звезда"
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Казань, где проконтролирует ход работ по производству и модернизации самолетов дальней авиации. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Минобороны РФ Россияна Марковская.
По ее словам, Шойгу посетит Казанский авиационный завод имени Горбунова, где проконтролирует ход выполнения гособоронзаказа по производству и модернизации стратегических ракетоносцев Ту-160 и пассажирских самолетов Ту-214.
Кроме того министр обороны проведет совещание по вопросу поддержания в исправности вооружения, военной и специальной техники по номенклатуре Воздушно-космических сил.
На площадке авиазавода Шойгу осмотрит вертолеты Ми-8МТВ5-1, «Ансат» в медицинской комплектации и первый транспортный вертолет Ми-38Т, изготовленный по заказу Минобороны.
Ранее министр обороны РФ посетил Иркутский авиазавод, где ознакомился с ходом производства и модернизации многоцелевых истребителей Су-30СМ для российской армии и стран-участниц ОДКБ.
ТК «Звезда»: последние новости
Эксперт назвал возможный сценарий войны между РФ и Японией на Курилах Шойгу поставил задачу выпускать для ВКС более 1000 летчиков каждый год «Оплот» ожиданий: США не смогли купить обещанный Украиной танк
Комментарии
Армия , Оружие , Сергей Шойгу , Казанский авиазавод , Министерство обороны , Иркутский авиазавод , Казань
Читайте также
Видео
«Вопрос туризма»: Путин пошутил про Орешкина
Политика
Сенатор Арашуков задержан в зале заседаний Совета Федерации
Политика Криминал
Опубликовано видео стрельб корабля РФ в Черном море
Оружие Армия
Капитана «Норда» могли убить
В мире Украина
Принуждение к голосованию за Порошенко попало на видео
В мире Украина
Ахеджакова пристыдила Галкина за насмешки
Шоу-бизнес
Кремль отреагировал на слова Порошенко о «холодном мире»
Политика
Российских журналистов уволили за «тупую п****»
Общество
Украинского кикбоксера поймали в России за убийство
Происшествия
США начали производство новых ядерных боеголовок
США Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение