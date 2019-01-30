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Шойгу поставил задачу выпускать для ВКС более 1000 летчиков каждый год 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам министра обороны РФ, в прошлом году был впервые осуществлен полноценный выпуск молодых летчиков из учебных заведений Минобороны.
Министр обороны РФ в ходе посещения Иркутского авиационного завода поставил задачу обратить особое внимание на выполнения ГОЗ в части поддержания жизненного цикла боевой и особенно — учебно-боевой авиации.
«Эта работа будет продолжена: каждый год — полноценный выпуск, порядка 1 300 молодых летчиков», — сказал министр.
Шойгу подчеркнул, что для выполнения этой задачи нужно интенсивно использовать учебно-боевую авиацию, которая включает в том числе самолеты Як-130, которые производятся в Иркутске.
Як-130 — учебно-боевой самолет, созданный для обучения пилотов, а также для уничтожения наземных и малоскоростных воздушных целей. Максимальная взлетная масса — порядка 10 тонн, боевая нагрузка — около трех тонн. Вооружение — управляемые ракеты класса «воздух-воздух» ближнего воздушного боя, неуправляемые ракеты С-8, С-13, а также авиабомбы — как корректируемые, так и обычные.
Также для обучения пилотов создается самолет Як-152, который наряду с Як-130 является составной частью учебного комплекса для пилотов российских ВКС.
Подробнее о том, как проходит обучение пилотов российских ВКС, читайте в материале Александра Пешкова на сайте «Звезды».
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Комментарии
Армия , Войска , Министерство обороны , Иркутский авиазавод
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