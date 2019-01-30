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США не смогли купить украинский танк 

Российская Газета 20 минут назад
Фото: Мінистерство обороны Украины/Wikimedia.org
Украина не поставила США единственный экземпляр танка "Оплот", о продаже которого было с большой помпой объявлено весной 2018 года.
Украинское госпредприятие "Спецтехэкспорт" и завод имени Малышева заключили мировое соглашение о расторжении договора купли-продажи № STE-4-138-Д/КП-12 и возврате полученного заводом аванса в 16,5 миллионов гривен. Стороны также отказались от начисления пени, штрафов и процентов и других форм взаимных претензий, а судебные издержки возложили на госбюджет, пишет bmpd.
Речь в расторгнутом договоре шла о продаже "Спецтехэкспорту одного танка "Оплот" для поставки его в США. Покупка единичных образцов иностранной техники для изучения и испытаний — обычная практика американской армии. Тем более, что "Оплот" — украинская версия российского "летающего танка" Т-80 и потому особенно интересен Пентагону. В Киеве же надеялись, что уплывший за океан "Оплот" послужит расширению военно-технического сотрудничества с США — читай, продаже украинского оружия в Америку.
Однако за семь лет, прошедших с момента подписания контракта, танк подорожал в четыре раза, но даже на этих условиях завод имени Малышева не смог его построить, поскольку предприятие переживает процедуру банкротства.
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Армия , Оружие , Украина , Пентагон , США
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