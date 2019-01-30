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Шойгу ознакомился с производством Су-30СМ на Иркутском авиационном заводе 

РИА Новости + ещё 2 59 минут назад
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду посетил Иркутский авиационный завод — филиал корпорации "Иркут", где ознакомился с ходом производства и модернизации многоцелевых истребителей Су-30СМ для российской армии и стран-участниц ОДКБ.
Главе военного ведомства доложили, что две эскадрильи самолётов Су-30СМ уже приняты на вооружение Республики Казахстан и поставки будут продолжены. В 2019 году готовятся принять первую партию Су-30СМ Вооружённые силы Белоруссии.
В составе Воздушно-космических сил России и морской авиации ВМФ находится свыше 100 боевых машин данного типа. Благодаря ведущейся на заводе модернизации истребителей возрастают их боевые возможности: увеличивается дальность обнаружения и опознавания воздушных целей, в состав вооружения вводятся новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских целей на дальности несколько сот километров.
Модернизация истребителей Су-30СМ проводится по заданию Минобороны РФ силами корпорации "Иркут" и "ОКБ Сухого" при участии ряда ведущих предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.
Министра обороны проинформировали, что в рамках опытно-конструкторских работ по совершенствованию самолётов Су-30СМ завершён комплекс доработок и наземных проверок. Первый модернизированный самолёт готовится к проведению лётных испытаний, в которых примут участие три машины.
После завершения испытаний технические усовершенствования могут внедряться при постройке новых истребителей Су-30СМ, а также в ходе ремонта самолётов, ранее поставленных заказчикам.
Программа модернизации истребителей Су-30СМ предусматривает использование российских комплектующих изделий.
Глава военного ведомства также осмотрел цеха, где делают учебно-боевые самолёты Як-130.
Свыше 100 Як-130 используются в учебных центрах Минобороны России, в этом году поставки машин будут продолжены. Также самолёты Як-130 эксплуатируется за рубежом, в частности, Белоруссии и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. В январе 2019 года в Лаосе состоялась торжественная церемония передачи самолётов Як-130. Российские машины приняли участие в военном параде, посвященном 70-летию со дня основания Вооружённых сил республики.
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Армия , Оружие , Сергей Шойгу , Сухой , Министерство обороны , Иркутский авиазавод , Иркут
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