Шойгу ознакомился с производством Су-30СМ на Иркутском авиационном заводе

В составе Воздушно-космических сил России и морской авиации ВМФ находится свыше 100 боевых машин данного типа. Благодаря ведущейся на заводе модернизации истребителей возрастают их боевые возможности: увеличивается дальность обнаружения и опознавания воздушных целей, в состав вооружения вводятся новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских целей на дальности несколько сот километров.

Модернизация истребителей Су-30СМ проводится по заданию Минобороны РФ силами корпорации "Иркут" и "ОКБ Сухого" при участии ряда ведущих предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.

Министра обороны проинформировали, что в рамках опытно-конструкторских работ по совершенствованию самолётов Су-30СМ завершён комплекс доработок и наземных проверок. Первый модернизированный самолёт готовится к проведению лётных испытаний, в которых примут участие три машины.

После завершения испытаний технические усовершенствования могут внедряться при постройке новых истребителей Су-30СМ, а также в ходе ремонта самолётов, ранее поставленных заказчикам.

Программа модернизации истребителей Су-30СМ предусматривает использование российских комплектующих изделий.

Глава военного ведомства также осмотрел цеха, где делают учебно-боевые самолёты Як-130.

Свыше 100 Як-130 используются в учебных центрах Минобороны России, в этом году поставки машин будут продолжены. Также самолёты Як-130 эксплуатируется за рубежом, в частности, Белоруссии и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. В январе 2019 года в Лаосе состоялась торжественная церемония передачи самолётов Як-130. Российские машины приняли участие в военном параде, посвященном 70-летию со дня основания Вооружённых сил республики.