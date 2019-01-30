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Эксперт оценил боеспособность армии Венесуэлы 

РИА Новости + ещё 4 24 минуты назад
Фото: Reuters
Армия Венесуэлы по сравнению с армиями США и Бразилии слаба, но боеспособна по сравнению с армией соседней Колумбии, сообщил РИА Новости во вторник начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ (1996-2001), генерал-полковник Леонид Ивашов.
Ранее в интервью РИА Новости президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Венесуэла планирует и дальше получать из России самое современное оружие. По его словам, у Венесуэлы есть планы продвижения в сотрудничестве с Россией, чтобы улучшать воздушную оборону, артиллерию, ракетную технику. Как рассказал Мадуро, такое оружие из России поступает постоянно.
"Это законные поставки на основе соответствующих контрактов. Россия поставляет Венесуэле оружие для сухопутных войск, ПВО. Состояние армии — ее силу — можно оценить только в сравнении с вероятным противником. Для кого-то армия Венесуэлы сильна, но для армии США, которые стоят за сменой власти в Венесуэле, она слаба. Также она слаба в сравнении с армией соседней Бразилии, но вполне боеспособна по сравнению с армией Колумбии", — сказал Ивашов.
Эксперт также выразил опасения по поводу вероятного "раскола" венесуэльской армии — ее разделения на "красных " и "белых" в условиях ситуации смены власти.
"Главное, чтобы в венесуэльской армии не произошел раскол — есть вероятность того, что разделят и армию на "красных " и "белых". Пока что большая ее часть остается верна Николасу Мадуро", — добавил Ивашов.
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Комментарии
Армия , В мире , Николас Мадуро , Леонид Ивашов , Министерство обороны , РИА Новости , Бразилия , Венесуэла , Колумбия , США
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