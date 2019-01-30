Эксперт оценил боеспособность армии Венесуэлы

Ранее в интервью РИА Новости президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Венесуэла планирует и дальше получать из России самое современное оружие. По его словам, у Венесуэлы есть планы продвижения в сотрудничестве с Россией, чтобы улучшать воздушную оборону, артиллерию, ракетную технику. Как рассказал Мадуро, такое оружие из России поступает постоянно.

"Это законные поставки на основе соответствующих контрактов. Россия поставляет Венесуэле оружие для сухопутных войск, ПВО. Состояние армии — ее силу — можно оценить только в сравнении с вероятным противником. Для кого-то армия Венесуэлы сильна, но для армии США, которые стоят за сменой власти в Венесуэле, она слаба. Также она слаба в сравнении с армией соседней Бразилии, но вполне боеспособна по сравнению с армией Колумбии", — сказал Ивашов.

Эксперт также выразил опасения по поводу вероятного "раскола" венесуэльской армии — ее разделения на "красных " и "белых" в условиях ситуации смены власти.