Катастрофу Ту-22М3 спровоцировало вмешательство извне

Становятся известны все новые обстоятельства катастрофы бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области . Официальная переписка ВКС РФ , как оказалось, противоречит не менее официальным заявлениям Минобороны . Но что еще более важно, трагедию могло спровоцировать ошибочное и незаконное вмешательство со стороны.

Стали известны новые обстоятельства катастрофы Ту-22М3, разбившегося на базе дальней авиации «Оленья» в Мурманской области. И эти вновь открывшиеся обстоятельства, увы, с плохой стороны показывают информационную работу Минобороны России.

В официальном заявлении военного ведомства, выпущенном сразу после трагедии, было сказано однозначно: «Бомбардировщик Ту-22М3, разбившийся в результате жесткой посадки в Мурманской области… выполнял полет без боекомплекта».

Вот только на следующий же день в Cети появилось фото доклада, где говорилось прямо противоположное: бомбардировщик выполнял учебно-тренировочный полет «с наличием на борту опасных грузов и боеприпасов», а именно ракеты Х-22Н (под левым полукрылом) без заправки, а также 750 снарядов для авиапушки.

«Свидетели на аэродроме Оленегорска утверждают, что боекомплект пушки сдетонировал после пожара, возникшего в результате катастрофы», — сообщает источник телеграм-канала «Взгляд человека в лампасах» (как утверждается, близкого к высокопоставленным действующим и отставным военным).

Продолжим цитировать телетайпограмму с докладом о произошедшем: «Командир корабля… допустил приземление с повышенной перегрузкой в районе торца (взлетно-посадочной полосы). Далее самолет повторно отделился от ВПП, стал разрушаться с отделением кабины экипажа от фюзеляжа и воспламенился. Команды РП (руководителя полетов) на покидание самолета экипаж не выполнил. Самолет упал в 500 метрах от начала ВПП. Сгорел. Кабина экипажа пролетела дальше», — говорится в документе.

Иначе говоря, сообщение пресс-службы Минобороны опровергается официальной внутренней перепиской ВКС России, ведущейся в рамках расследования катастрофы.

Возникает вопрос: почему в первоначальном сообщении Минобороны говорилось о том, что бомбардировщик выполнял полет без боекомплекта? Эксперты выдвигают два предположения. Либо выражение «выполнял полет без боекомплекта» — это стандартный шаблон, который по умолчанию вставляется в такие сообщения, и в реальные обстоятельства полета Ту-22М3 составители просто не захотели вникать. Либо речь идет о намеренном введении в заблуждение общественности, «чтобы, что называется, не нагнетать», — допускает источник телеграм-канала «Взгляд человека в лампасах».

В скобках заметим, что ракета под крылом взрывобезопасна, она не могла вызвать взрыв при ударе самолета о землю. Однако само ее наличие существенно влияет на пилотирование самолета и осложняет выполнение посадки. А это, в свою очередь, могло стать одной из предпосылок трагедии. Иначе говоря, наличие боекомплекта на самолете — не просто деталь, обнажающая ложь должностных лиц, а важный факт для установления причин катастрофы.

В четверг также стали известны имена погибших летчиков. Это командир экипажа майор Алексей Гурьев , помощник командира корабля майор Константин Мазунин, штурман-оператор капитан Виктор Грейф. Как и сообщалось ранее, единственный выживший член экипажа — штурман-инструктор подполковник Максим Рылков.

Обнаружилось и еще одно обстоятельство, которое может иметь большое значение для расследования причин катастрофы. Источник телеграм-канала «Взгляд человека в лампасах» утверждает: во время посадки двух Ту-22М3, один из которых разбился, на командно-диспетчерском пункте (КДП) находился командир 40-го смешанного авиаполка (Оленегорск).

«Первый борт успешно приземлился. Однако погода резко ухудшилась — и второму борту руководитель полетов (РП) дал команду уходить на запасной аэродром. И тут за его спиной вмешался полковой командир — дал настоятельный совет «сажать». РП послушался и выдал разрешение на посадку. Машина разбилась», — утверждает источник.

К чести пресс-службы Минобороны, некоторая часть ее сообщений все-таки подтверждается. Так, по многочисленным и независимым свидетельствам, несмотря на простые метеоусловия во время полета, при приземлении Ту-22М3 действительно попал во внезапный снежный заряд. В таких условиях руководитель полетов обязан был отправить машину на второй круг (снежные заряды кратковременны) — что он и хотел сделать, как и сказано выше. Но ему помешали.

К сожалению, из-за недостаточной информации в открытом доступе ее основным источником становятся соцсети. Другой телеграм-канал, «Крылья войны», цитирует свой источник в Вооруженных силах: «РП отправлял на запасной (аэродром — прим. ВЗГЛЯД), но кудрявый сам подал команду на посадку. Дословно, как мне сказали, — его слова: „Зачем на запасной? Всё нормально, справится“. Примечание: „кудрявый“ — комполка». Аналогичную версию приводит и источник газеты «Комсомольская правда» . Иначе говоря, несмотря на то, что официальное подтверждение отсутствует, сразу несколько перекрестных и независимых друг от друга источников дают основание доверять этой информации.

Зачем командир полка настаивал на посадке? Такова общая практика — летчики крайне неохотно уходят на запасной аэродром из-за множества бытовых и технических проблем, которые несет потом возвращение домой.

Заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов в комментарии газете ВЗГЛЯД допустил, что могло иметь место давление на РП со стороны старшего по званию:

«Не исключен такой сценарий. У нас бывает так, что командованием принимаются волюнтаристские решения в приказном порядке. В отличие от гражданских диспетчеров, мы, люди в погонах, обязаны выполнять приказ командира».

Вопрос, однако, в том, кто в итоге будет нести юридическую ответственность за этот приказ — человек, сидящий в кресле РП, или тот, кто давил на него? Кто пойдет под суд за распоряжение, которое привело к катастрофе и гибели людей? Катастрофы при подобных обстоятельствах неоднократно происходили в ВВС СССР и России — и юридическую ответственность всегда нес руководитель полетов. Тот, кто стоял сзади и «советовал», отделывался в худшем случае выговором.

«Единственное, руководитель полетов мог проявить принципиальность и сказать: «Я в таких условиях снимаю с себя ответственность. Пожалуйста, управляйте сами, если вы хотите». Но сами понимаете, с какими последствиями это будет связано в дальнейшем», — добавил Попов.

Что же касается сообщений о том, что бомбардировщик выполнял учебный полет, имея на борту ракеты и снаряды для авиапушки, то в этом как раз нет ничего экстраординарного, пояснил генерал-майор Попов.

«Учебно-тренировочные полеты выполняются не «всухую», ради самого полета — согласно курсу боевой подготовки, полет проходит с определенными боевыми или тактическими задачами. Может выполняться боевое маневрирование без применения средств поражения, тактический полет может выполняться без вооружения. Но пушки заряжены всегда. Даже полет по кругу, согласно технике пилотирования, выполняется без съема этого оборудования», — сказал Попов.

Ракета висела, но она могла быть инертной (то есть без головной части, без боеприпасов), но с возможностью выполнять тактические пуски, указал эксперт.