Документы Программы по опознаванию продвинутых авиационных угроз (AATIP), которую Пентагон реализовывал с 2007 по 2012 год, были опубликованы по запросу директора Федерации учёных Америки Стивена Афтергуда.

В обнародованных материалах утверждается, что оборонное ведомство США было заинтересовано в исследовании таких вопросов, как «разработка перспективной космической силовой установки на основе вакуума (метрики пространства-времени)», «связь с помощью гравитационных волн», «позитронный авиакосмический двигатель», «значение квантовой запутанности и нелокальности для космических коммуникаций», и других концепций из области научной фантастики. Всего на семи страницах содержится 38 наименований исследовательских направлений, которыми занимались различные научные организации.

Проектом, посвящённым невидимости, согласно документам, руководил немецкий физик Ульф Леонхардт из Института Вейцмана. Учёный занимается исследованиями в области теоретической квантовой оптики. В 2006 году Леонхардт опубликовал работу, посвящённую созданию в пространстве «невидимых пробелов», которые можно использовать для маскировки.

Другое исследование было посвящено изучению уравнения Дрейка — формуле определения числа внеземных цивилизаций в Галактике, с которыми у человечества есть шанс вступить в контакт.

Учёные-экстрасенсы

В рамках «Звёздных врат» Путхофф и американский художник и экстрасенс Инго Сванн ставили эксперименты по так называемому удалённому наблюдению — перемещению во времени и пространстве с помощью силы мысли. В ходе таких экспериментов Сванн и Путхофф «наблюдали» за планетами Юпитер и Марс и рассказывали агентам ЦРУ о присутствии на них древних цивилизаций.

Путхофф, который, по его собственным утверждениям, также обладал даром «удалённого наблюдения», приобрёл его после того, как достиг высшего ранга просветления OT VII в церкви сайентологии. Членом церкви был и Инго Сванн, которого за сотрудничество с сайентологами исключили из американской ассоциации парапсихологов (ASPR) в 1972 году.

В итоговом заключении о работе «Звёздных врат» отмечалось, что эксперименты Путхоффа давали результат, только когда экстрасенсом на проекте был Сванн. Неоднократные попытки агентов ЦРУ получить какую-либо действительно полезную разведывательную информацию результата не дали, говорилось в заключении. Однако Сванн и Путхофф охотно делились с агентами наблюдениями за далёкими планетами и цивилизациями, затерянными в пространстве и времени.

Скептики против фантастов

Стивен Афтергуд, по чьему запросу были рассекречены и опубликованы эти данные, оказался не сильно впечатлён далеко идущими идеями американских военных.

Он добавил, что, несмотря на определённую привлекательность таких концепций, они не должны оплачиваться из кармана налогоплательщиков.

Напомним, что в конце 2018 года Пентагон провалил первый в истории ведомства внешний аудит. Это вызвало критику со стороны ряда политиков-демократов, которые обвинили военных в растрате средств. Проверка была инициирована сенатором Чаком Грассли, после того как ему стало известно о закупке ВВС США кружек для кофе с функцией подогрева, цена каждой из которых в среднем превышала $800.

В поисках непознанного

О существовании программы AATIP в 2017 году сообщили газеты The Washington Post The New York Times . В рамках этой программы американское оборонное ведомство вело расследование инцидентов с участием неопознанных летающих объектов и изучение неустановленных атмосферных явлений.