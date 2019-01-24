Су-27 подняли на перехват шведского самолета-разведчика

Шведский самолет-разведчик "Гольфстрим" был зафиксирован над нейтральными водами Балтийского моря у границ России , на перехват был поднят истребитель Су-27, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

"Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели, в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне", — говорится в сообщении.

Добавляется, что российский истребитель приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции, который осуществлял полет без включенного транспондера.