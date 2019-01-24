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Хлопок произошел в жилом доме на севере Москвы
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Су-27 подняли на перехват шведского самолета-разведчика 

РИА Новости + ещё 4 3 часа назад
Шведский самолет-разведчик "Гольфстрим" был зафиксирован над нейтральными водами Балтийского моря у границ России, на перехват был поднят истребитель Су-27, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели, в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне", — говорится в сообщении.
Добавляется, что российский истребитель приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции, который осуществлял полет без включенного транспондера.
"После удаления иностранного самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", — уточняют в департаменте.
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Армия , Видео , Другое , Оружие , Министерство обороны
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