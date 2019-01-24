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Российские самолеты обвинили в нарушении границ Швеции 

Lenta.ru + ещё 69 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские самолеты нарушили воздушную границу Швеции. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Вооруженных сил королевства.
Как отмечается, 19 января границу нарушили три российских воздушны судна: самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 и два сопровождавших его истребителя Су-27. Как указывается, они произвели полет в районе Балтийского моря и недолгое время летели над территорией Швеции без разрешения. Это произошло к югу от города Карлсхамн в лене (районе) Блекинге.
В Вооруженных силах отметили, что считают произошедшее нарушением, о нем доложено правительству.
Ранее 24 января сообщалось, что российские военные обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря неизвестную воздушную цель, приближающуюся к государственной границе, и подняли дежурный истребитель Су-27. Оказалось, что это был шведский самолет-разведчик «Гольфстрим». Отмечалось, что он осуществлял полет без включенного транспондера. Минобороны России также опубликовало видео.
В ноябре 2018-го сообщалось, что ВВС Бельгии перехватили российские истребители Су-27 в небе над Балтийским морем. Пилоты не предоставили планы полетов.
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Армия , Войска , Оружие , Министерство обороны , Швеция
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