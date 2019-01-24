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Бронетехника въехала в район Каракаса, где днем приносил присягу Гуаидо 

РИА Новости + ещё 4 22 минуты назад
Фото: © AP Photo / Fernando Llano
Служащие Национальной гвардии сдерживают протестующих против режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в район Каракаса (муниципалитет Чакао) въехала бронетехника, сообщает венесуэльский портал Nacional.
Именно в муниципалитете Чакао сегодня приносил присягу и брал на себя исполнение обязательств президента Хуан Гуаидо, полномочия которого признали США, Бразилия, Аргентина, Парагвай и ряд других стран.
Некоторое время назад закончилось выступление Николаса Мадуро перед своими сторонниками, в ходе которого он объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал марионеткой США.
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Армия , В мире , Николас Мадуро , Венесуэла
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