С прицелом на Москву: грузинский флот потренируется с НАТО

НАТО наращивает сотрудничество с грузинскими военно-морскими силами, в частности, проводит тренировки для сил береговой охраны страны, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг Грузия и НАТО озабочены российским военным присутствием в Черном море и усилением активности РФ в регионе, пояснил генсек по итогам встречи с президентом страны Саломе Зурабишвили в штаб-квартире альянса. Он также рассказал, что в марте НАТО проведет в Грузии военные учения.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о расширении сотрудничества с грузинскими ВМС в Черном море из-за усиления активности России в регионе. Об этом он заявил по итогам встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в Брюсселе

Как отметил Столтенберг, сейчас между альянсом и Грузией происходит активизация сотрудничества. Речь идет в том числе о проведении тренировок для береговой охраны республики. Столтенберг также рассказал об учениях альянса, которые пройдут в Грузии в марте этого года, в них примут участие 17 стран-союзников.

По словам генсека, цель совместных тренировок — повышение оперативной совместимости сил.

Также он сообщил, что и сам планирует посетить страну-партнер в марте.

«Я очень жду этого, потому что несколько раз там уже был и увидел, какая это гостеприимная страна», — сказал Столтенберг, добавив, что «целью визита будет снова обсудить с руководством Грузии усиление партнерства».

Ранее сообщалось, что в грузинский порт Батуми прибыл американский эсминец USS Donald Cook. Это второй визит, который эсминец ВМС США совершает на территорию страны.

«Визит эсминца ВМС США в Батуми призван содействовать сотрудничеству двух стран в сферах морской безопасности и стабильности», — говорится в сообщении телеканал Imedi.

Во время визита, который продлится до 24 января, пройдут тренировки членов экипажа с грузинской береговой охраной.

В ноябре с той же целью — учения с участием грузинской береговой охраны — в порт Батуми зашли пять кораблей второй постоянной минно-тральной группы НАТО (SNMCMG2) во главе с кораблем ВМС Германии Rhein. В группе также состояли корабли ВМС Турции, Болгарии, Румынии и Испании.

Сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы «Партнерство ради мира». После «революции роз» 2004 года страна и альянс усилили сотрудничество.

В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам. В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. Именно в рамках этого пакета мер в Грузии регулярно проходят совместные военные учения.

Осенью прошлого года Йенс Столтенберг рассказал, что альянс продолжит поддерживать усилия Грузии в проведении реформ для вступления в НАТО.

«Грузия добивается прогресса, мы это приветствуем. Мы продолжим поддерживать Грузию по мере того, как она продвигается в сторону евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО», — заявил Столтенберг в Вашингтоне, отметив, что Грузия «важна для НАТО, а НАТО для Грузии».

Российские власти, в свою очередь, не раз выражали озабоченность усилением НАТО у границ РФ, подчеркивая, что такие действия альянса являются потенциально опасными и не останутся без ответа. Так, директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин заявил, что вступление Грузии, а также Украины в НАТО станет колоссальной военной и экономической проблемой для России, поскольку в этом случае придется «выстраивать оборонительный пояс вблизи Сочи», а на это потребуются огромные ресурсы. Президент России Владимир Путин , комментируя ситуацию, отметил, что Россия не выдвигает свои воинские контингенты к границам стран НАТО, а государства-члены альянса, напротив, приближают инфраструктуру к российским границам, в частности, «увеличивается количество личного состава, техники вблизи наших границ, проводится все больше и больше учений».

В альянсе не признают, что действия союзников каким-либо образом угрожают безопасности России.

Как поясняла официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, действия НАТО носят оборонительный и пропорциональный характер. По ее словам, «у НАТО не было ни плана, ни намерения развернуть силы на востоке до незаконной аннексии Россией Крыма».

«В ответ на аннексию, а также на продолжающуюся дестабилизацию Россией Восточной Украины, на наращивание военной мощи от Баренцева моря до Средиземного моря НАТО развернула 4 тыс. военнослужащих в восточной части Североатлантического альянса для сдерживания любой возможной агрессии», — заявила Лунгеску, добавив, что эти силы «не могут сравниться с дивизиями, развернутыми Россией».