В США признали потерю абсолютного господства в воздухе из-за С-400

Из-за использования Москвой комплексов С-400 период абсолютного господства США в воздухе закончился, пишут американские СМИ.

«Мы должны понимать, что период абсолютного господства США в воздухе закончился», — отметил глава оборонной программы в аналитическом Центре новой американской безопасности Элбридж Колби.

Издание пишет, что Пентагон уже признал необходимость корректировать воздушные операции коалиции в Сирии из-за батарей С-400. В то же время в США утверждают, что все еще могут продолжать работать там, где это необходимо американским военным.

В новой Стратегии национальной безопасности США в 2017 году указывается, что Россия «использует военные возможности, чтобы лишить Америку доступа в период кризиса и оспаривать нашу способность действовать свободно». Вашингтон считает, что Россия «оспаривает геополитические преимущества» США.

При этом издание пишет, что зона действия С-400 расширяется по мере выполнения Россией заказов по поставкам этих ЗРС в другие страны. Барьеры, которые создают комплексы, угрожают «десятилетиям безоговорочного превосходства США в воздухе на Ближнем Востоке, в Арктике и некоторых частях Азии».

Указано также, что в России продолжаются разработки комплексов нового поколения С-500.

Ранее американские СМИ заявили, что отсутствие новых данных о российской зенитно-ракетной системе С-500 «Прометей» может быть связано с нежеланием поставить под угрозу текущие сделки по экспорту ЗРК России С-400.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД , американские эксперты не без опасения признали: С-500 сможет угрожать не только самолетам и крылатым ракетам, но даже спутникам на орбите.

Также рассказывалось, какую грандиозную рекламу российским С-400 сделал Китай, который своими испытаниями подтвердил заявленные характеристики ЗРК.