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Беспилотник «Орлан-10» подняли над Бурейским водохранилищем 

News.ru 57 минут назад
Фото: twitter.com/mod_russia
Минобороны продолжает работы по восстановлению нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища. Для проведения разведки местности развёрнут и используется беспилотный летательный аппарат «Орлан-10».
Он помогает наблюдать за происходящим в районе схода горных пород, а также корректировать действия сапёров по закладке зарядов для достижения наилучшего результата при проведении подрывов.
Всего для выполнения задач привлечены более 440 человек, а также 15 единиц военной и специальной техники.
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Армия , Министерство обороны
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