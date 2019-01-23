Беспилотник «Орлан-10» подняли над Бурейским водохранилищем

Минобороны продолжает работы по восстановлению нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища. Для проведения разведки местности развёрнут и используется беспилотный летательный аппарат «Орлан-10».

Он помогает наблюдать за происходящим в районе схода горных пород, а также корректировать действия сапёров по закладке зарядов для достижения наилучшего результата при проведении подрывов.

Всего для выполнения задач привлечены более 440 человек, а также 15 единиц военной и специальной техники.