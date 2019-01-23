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Россия показала миру «подозрительную ракету» 

Lenta.ru 42 минуты назад
Россия продемонстрировала иностранным военным атташе крылатую ракету наземного базирования 9М729, которая, по версии Вашингтона, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом сообщает в среду, 23 января, РИА Новости.
Это произошло в рамках брифинга в подмосковном парке «Патриот».
Как ранее рассказал замглавы российского МИД Сергей Рябков, на мероприятие были приглашены представители стран-членов НАТО, Евросоюза, ОДКБ и БРИКС, а также других государств Европы и Азии, сообщает ТАСС. «Ставим перед собой задачу дать возможность зарубежным экспертам самостоятельно составить для себя объективную картину», — указал он.
Россия рассчитывает, что технические данные и аргументы российской стороны позволят дать еще один шанс диалогу в целях сохранения ДРСМД, добавил замминистра. В то же время он подчеркнул, что требования США о проверяемом уничтожении всех 9М729 абсолютно неприемлемы. Рябков пояснил, что подобный подход «не имеет ничего общего с добросовестной попыткой выйти на устраивающую обе стороны развязку».
18 января США объяснили причину, по которой не хотят проводить осмотр подозрительной ракеты. В Вашингтоне считают, что если смотреть на нее в статике, то это ничего не скажет о ее дальности, а показательный запуск под контролем российских военных не продемонстрирует реальный потенциал оружия.
16 января США назвали дату выхода из ДРСМД в случае, если Москва не вернется к его исполнению. Процесс начнется 2 февраля. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из соглашения 20 октября 2018 года.
Договор не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. США, в частности, обвиняют Россию в том, что последняя скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров.
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Армия , Видео , Оружие , Сергей Рябков , Дональд Трамп , МИД , ЕС , Пентагон , БРИКС , НАТО , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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