Россия показала миру «подозрительную ракету»

Россия продемонстрировала иностранным военным атташе крылатую ракету наземного базирования 9М729, которая, по версии Вашингтона, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом сообщает в среду, 23 января, РИА Новости

Это произошло в рамках брифинга в подмосковном парке «Патриот».

Россия рассчитывает, что технические данные и аргументы российской стороны позволят дать еще один шанс диалогу в целях сохранения ДРСМД, добавил замминистра. В то же время он подчеркнул, что требования США о проверяемом уничтожении всех 9М729 абсолютно неприемлемы. Рябков пояснил, что подобный подход «не имеет ничего общего с добросовестной попыткой выйти на устраивающую обе стороны развязку».

18 января США объяснили причину, по которой не хотят проводить осмотр подозрительной ракеты. В Вашингтоне считают, что если смотреть на нее в статике, то это ничего не скажет о ее дальности, а показательный запуск под контролем российских военных не продемонстрирует реальный потенциал оружия.

16 января США назвали дату выхода из ДРСМД в случае, если Москва не вернется к его исполнению. Процесс начнется 2 февраля. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из соглашения 20 октября 2018 года.