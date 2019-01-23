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ЕС допустил создание собственных космических сил 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 37 минут назад
Фото: Reuters
Комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Эльжбета Беньковска заявила, что альянс должен рассмотреть идею о создании своих космических сил, сообщают СМИ.
Она отметила, что несколько стран-членов ЕС на данный момент задумались о создании космических сил, пишет EUObserver.
«То, что становится реальностью на национальном уровне, вероятно, также должно стать реальностью на уровне ЕС. Мы должны обсудить создание в среднесрочной и долгосрочной перспективе Европейских космических сил», — пояснила чиновница.
В ноябре 2018 года президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать вооруженные силы Европы, через несколько дней канцлер Германии Ангела Меркель высказала похожую мысль на заседании Европарламента.
В июне 2018 года президент США Дональд Трамп поручил Пентагону создать Космические силы ВС США, в декабре он подписал указ о создании командования этим видом вооруженных сил.
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Армия , Оружие , Ангела Меркель , Дональд Трамп , ЕС , Пентагон , Европарламент
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