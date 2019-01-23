ЕС допустил создание собственных космических сил

Комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Эльжбета Беньковска заявила, что альянс должен рассмотреть идею о создании своих космических сил, сообщают СМИ.

Она отметила, что несколько стран-членов ЕС на данный момент задумались о создании космических сил, пишет EUObserver.

«То, что становится реальностью на национальном уровне, вероятно, также должно стать реальностью на уровне ЕС. Мы должны обсудить создание в среднесрочной и долгосрочной перспективе Европейских космических сил», — пояснила чиновница.

В ноябре 2018 года президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать вооруженные силы Европы, через несколько дней канцлер Германии Ангела Меркель высказала похожую мысль на заседании Европарламента