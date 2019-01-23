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ЕС объяснил отказ от участия в брифинге Минобороны по ракете 9М729 

RT на русском + ещё 5 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Евросоюз решил не участвовать в брифинге Минобороны России по модернизированной ракете 9М729, поскольку мероприятие не отвечало цели доверительного обмена мнений, заявили в представительстве ЕС.
Там подчеркнули, что ЕС готов участвовать в «содержательных брифингах» по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Доказательством этого дипломаты назвали присутствие 28 членов блока на брифинге МИД 18 января, на котором состоялся «доверительный обмен мнениями».
«Поскольку ЕС убеждён, что сегодняшняя демонстрация преследовала иные цели, ЕС и большинство его стран-членов приняли решение не участвовать», — говорится в сообщении в Twitter.
Ранее сообщалось, что военные атташе США, Великобритании, Франции и Германии, а также представители ЕС и миссии НАТО не стали посещать брифинг Минобороны по 9М729.
23 января МО впервые показало иностранным военным атташе модернизированную ракету 9М729. По мнению Вашингтона, наличие данного вооружения нарушает ДРСМД. Москва же подчёркивает, что максимальная дальность полёта ракеты — 480 км — соответствует условиям соглашения.
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Комментарии
Армия , Оружие , Министерство обороны , МИД , ЕС , НАТО
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