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Смешной африканский экзоскелет сняли на видео 

Российская Газета 1 час назад
Смешная конструкция из трубок и уголков собрана в кустарных условиях и с непонятной целью. Особенно умиляют жестяные щитки, которыми прикрыты ноги и предплечья оператора — пробивается "защита" не только пулей, но и отверткой. За спиной находится единственный в конструкции электропривод — он поднимает над головой оператора две угрожающего вида станины, на которые можно укрепить пулемет, пусковые контейнеры для противотанковых ракет и другое тяжелое вооружение. Впрочем из-за высоты расположения и общей неустойчивости конструкции рискнувший нажать на спуск оператор неминуемо опрокинется на спину. К тому же выдвигаются турели под разным углом и куда полетят ракеты, известно лишь африканским богам.
Крепления для оружия предусмотрены и на механических "руках". Но учитывая вес самого экзоскелета — 65 килограммов, — можно предположить, что с навесным вооружением боец в нем окончательно потеряет подвижность. Процесс изготовления экипировки заканчивается ее окраской в тропический камуфляж и большой белой звездой, прикрученной на пояс спереди.
Для демонстрации на заплечные турели установили пакеты из трубок — по-видимому они изображают малокалиберную РСЗО. Наручи украсили пистонные ружья. Обязательно досмотрите видео до конца — такого танца со стрельбой вы больше нигде не увидите!
С другой стороны, если палящий во все стороны киборг появится перед суеверными мятежниками — те, наверное, испугаются. Возможно, на то и был расчет.
Комментаторы видео снисходительны к оружейникам из Ганы.
— Что-то все-таки нужно, чтобы остановить "Черных пантер", — написал Outarel.
— Вот так скайнет начинается в третьем мире, — считает Aaron Grim.
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