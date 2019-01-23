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В Минобороны раскрыли характеристики ракеты 9М729 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Максимальная дальность полета ракеты 9М729, которая является модернизированной версией 9М728, уменьшилась на 10 километров и составляет 480 километров, это соответствует условия ДРСМД, заявил в среду начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ Михаил Матвеевский.
"В результате (модернизации) максимальная дальность полета ракеты 9М729 уменьшилась на 10 километров по сравнению с ракетой 9М728 и составляет 480 километров. Указанная дальность была подтверждена в ходе СКШУ "Запад-2017", — сказал он в ходе брифинга.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан СССР и США 8 декабря 1987 года. Стороны взяли на себя обязанности ликвидировать свои ракеты наземного базирования, способные работать на дальности от 500 до 5500 километров, пусковые установки для и них, а также вспомогательные сооружения и оборудование.
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность.
Госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря 2018 года заявил, что у России есть 60 дней, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по договору. США уточнили, что это может произойти уже 2 февраля.
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Комментарии
Армия , Оружие , Сергей Лавров , Министерство обороны , МИД
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