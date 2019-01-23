Российские военные получат экзоскелет «для дураков»

Первый российский серийный экзоскелет ЭО-01.02, который в 2019 году начнет поступать на вооружение инженерных войск, является «дуракоустойчивым», заявил РИА Новости генеральный директор компании-разработчика изделия «ГБ Инжиниринг» Сергей Смаглюк.

По его словам, экзоскелет, разработанный для операторов робототехники и бойцов штурмовых инженерно-саперных подразделений, прошел обкатку в войсках, в частности, использовался в Сирии

В качестве примера Смаглюк приводит ситуацию, когда один офицер в экзоскелете девять часов таскал на себе 35-килограммовый пульт управления робототехническим комплексом разминирования «Уран-6» и почти не устал.

«Подвижность полная — можно нагибаться, поворачиваться, ходить быстрым шагом и даже бегать. Экзоскелет совершенно спокойно надевается как на форму, так и на бронежилет с разгрузкой. Подгоняется по росту один раз и больше не требует обслуживания и настройки. Не засоряется, не промокает, прощает ошибки», — сказал глава «ГБ Инжиниринг».

В рамках госпрограммы вооружений до 2027 года российские военные должны получить сотни комплектов ЭО-01.02. Масса экзоскелета равняется семи килограммам. Костюм, изготовленный из легких металлов и карбона, позволяет на особой платформе, размещенной за плечами, переносить до 70 килограммов груза, в частности, рейдовый рюкзак, автоматический станковый гранатомет, раненого товарища или 82-миллиметровый миномет с плитой-упором и 12 выстрелами боекомплекта.