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Российские военные получат экзоскелет «для дураков» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый российский серийный экзоскелет ЭО-01.02, который в 2019 году начнет поступать на вооружение инженерных войск, является «дуракоустойчивым», заявил РИА Новости генеральный директор компании-разработчика изделия «ГБ Инжиниринг» Сергей Смаглюк.
По его словам, экзоскелет, разработанный для операторов робототехники и бойцов штурмовых инженерно-саперных подразделений, прошел обкатку в войсках, в частности, использовался в Сирии.
В качестве примера Смаглюк приводит ситуацию, когда один офицер в экзоскелете девять часов таскал на себе 35-килограммовый пульт управления робототехническим комплексом разминирования «Уран-6» и почти не устал.
«Подвижность полная — можно нагибаться, поворачиваться, ходить быстрым шагом и даже бегать. Экзоскелет совершенно спокойно надевается как на форму, так и на бронежилет с разгрузкой. Подгоняется по росту один раз и больше не требует обслуживания и настройки. Не засоряется, не промокает, прощает ошибки», — сказал глава «ГБ Инжиниринг».
В рамках госпрограммы вооружений до 2027 года российские военные должны получить сотни комплектов ЭО-01.02. Масса экзоскелета равняется семи килограммам. Костюм, изготовленный из легких металлов и карбона, позволяет на особой платформе, размещенной за плечами, переносить до 70 килограммов груза, в частности, рейдовый рюкзак, автоматический станковый гранатомет, раненого товарища или 82-миллиметровый миномет с плитой-упором и 12 выстрелами боекомплекта.
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Комментарии1
Армия , Оружие , РИА Новости , Сирия
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