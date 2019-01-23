У берегов Индии начались самые крупные за десять лет морские учения

Самые масштабные за последние 10 лет военно-морские учения Sea Vigil, в которых принимают участие порядка 150 кораблей, а также 40 самолетов и вертолетов, стартовали в среду у побережья Индии , сообщили РИА Новости в пресс-службе ВМС страны.

"Спустя 10 лет после событий "26/11" (атака террористов в Мумбаи 26 ноября 2008 года, которая унесла жизни свыше 160 человек — ред.) наши военно-морские силы проводят крупнейшие контртеррористические учения вдоль побережья страны. Они будут проходить два дня вдоль всей береговой линии протяженностью 7516,6 километра и затронут все 13 штатов и союзных территорий, имеющих выход к морю", — сообщил морской офицер.

По его словам, целью данных маневров является "всесторонняя и комплексная проверка эффективности мер, которые были приняты после трагических событий 2008 года в Мумбаи". Помимо индийских ВМС, к отработке учений привлечены силы береговой охраны, а также представители министерств обороны, внутренних дел, судоходства, нефти и газа, рыболовства и правительств прибрежных штатов.

"Учения Sea Vigil позволят нам получить реальную оценку наших сильных сторон и наших слабостей. Уверены, что это поможет нам в дальнейшем укреплении нашей безопасности в морском пространстве и, как следствие, нашей национальной безопасности в целом", — заявил агентству представитель пресс-службы индийских ВМС.

В свою очередь, как сообщил журналистам командующий военно-морскими силами страны адмирал Сунил Ланба, в период с 2008 по 2019 год Индии удалось устранить все уязвимости в безопасности объектов в своей прибрежной полосе. По его словам, сегодня контроль за этой зоной осуществляет система из 42 радиолокационных станций, которые раскинуты по всей стране. Их работа отслеживается из Гургаона (город-спутник к юго-западу от Нью-Дели — ред.).

Атака на "экономическую столицу" Индии произошла 26 ноября 2008 года. В этот день десять террористов прибыли в город морем из пакистанского порта Карачи. Разбившись на группы, они расстреливали людей на улицах, в кафе, на вокзале, а после засели в пятизвездочных гостиницах и в течение двух суток оказывали сопротивление спецназовцам, пока не были убиты. Жертвами боевиков стали 166 человек.