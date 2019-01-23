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В Тверской области обнаружили фрагменты самолёта времён Великой Отечественной войны 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: © rf-poisk.ru
В Лихославльском районе Тверской области поисковики обнаружили фрагменты самолёта времён Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru.
Полевые работы состоялись в рамках второй поисковой экспедиции проекта «Воздушные рабочие войны. Калининский фронт».
«В настоящее время поисковики продолжают архивную работу: исследуют найденные части самолёта, чтобы определить модель и номер боевой машины, а также пытаются установить судьбу экипажа», — рассказали в правительстве региона.
В 2018 году телеканал «Звезда» сообщал, что в Новгородской области нашли штурмовик Героя Советского Союза Николая Евсюкова.
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Армия , ТК "Звезда" , Комсомольская правда , Тверская Область
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