В Лихославльском районе Тверской области поисковики обнаружили фрагменты самолёта времён Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru.
Полевые работы состоялись в рамках второй поисковой экспедиции проекта «Воздушные рабочие войны. Калининский фронт».
«В настоящее время поисковики продолжают архивную работу: исследуют найденные части самолёта, чтобы определить модель и номер боевой машины, а также пытаются установить судьбу экипажа», — рассказали в правительстве региона.
В 2018 году телеканал «Звезда» сообщал, что в Новгородской области нашли штурмовик Героя Советского Союза Николая Евсюкова.