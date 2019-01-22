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Источник: полеты Ту-22М3 запретили до выяснения причин аварии в Мурманской области 

ТАСС 58 минут назад
Фото: Министерство обороны РФ
Полеты бомбардировщиков Ту-22М3 запрещены до выяснения причин авиакатастрофы в Мурманской области, сообщил во вторник ТАСС источник в силовых структурах.
"На данный момент полеты всех Ту-22М3 запрещены, пока не будут установлены причины сегодняшней авиакатастрофы", — сказал собеседник агентства.
Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение во вторник при посадке на аэродроме в Оленегорске в Мурманской области. Погибли три члена экипажа, один выжил. Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, причиной аварии, по предварительным данным, стала ошибка пилотирования в ухудшившихся погодных условиях.
ТАСС: последние новости
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Армия , ИТАР-ТАСС , Мурманская Область
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