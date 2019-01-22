Источник: полеты Ту-22М3 запретили до выяснения причин аварии в Мурманской области

Полеты бомбардировщиков Ту-22М3 запрещены до выяснения причин авиакатастрофы в Мурманской области , сообщил во вторник ТАСС источник в силовых структурах.

"На данный момент полеты всех Ту-22М3 запрещены, пока не будут установлены причины сегодняшней авиакатастрофы", — сказал собеседник агентства.

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение во вторник при посадке на аэродроме в Оленегорске в Мурманской области. Погибли три члена экипажа, один выжил. Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, причиной аварии, по предварительным данным, стала ошибка пилотирования в ухудшившихся погодных условиях.