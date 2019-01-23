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В Рыбинске заложили судно для Минобороны 

Российская Газета + ещё 3 2 часа назад
Фото: Правительство Ярославской области
На судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске заложили второе малое гидрографическое судно проекта 19910 для нужд Минобороны РФ.
Оно предназначено для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ. Основные задачи: постановка и снятие плавучих предостерегательных знаков, обслуживание береговых средств навигационного оборудования, площадная съемка рельефа дна, перевозка обслуживающего персонала, ремонтных бригад и различных грузов для обеспечения работ береговых средств навигационного оборудования.
Длина судна — 59 метров, ширина — 11,4, осадка 3,18 метра. Скорость хода — 12,5 узла, наибольшее водоизмещение — 1270 тонн. Экипаж — до 22 человек.
Приказом главнокомандующего Военно-Морским флотом адмирала Владимира Королева новому судну присвоено имя "Яков Лапушкин" — в честь заслуженного гидрографа, начальника гидрографического управления ВМФ в годы Великой Отечественной войны контр-адмирала Якова Яковлевича Лапушкина. Внуки заслуженного гидрографа Лапушкина участвовали в торжественной церемонии закладки судна.
— Сегодня региональные судостроительные заводы реализуют заказы гражданского и специального назначения для нужд Минобороны РФ, крупных холдингов, имеют перспективные планы по импортозамещению, — сообщила директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Галина Пенягина. — Общий объем отгрузки по отрасли в регионе составляет около 10 миллиардов рублей в год. Суда, произведенные в области, экспортируются более чем в 25 стран мира. В свою очередь, правительство Ярославской области поддерживает судостроителей в реализации проектов, направленных на повышение обороноспособности страны.
На предприятии уточнили, что, согласно государственному контракту, готовое судно должно быть передано заказчику в 2022 году.
Первое гидрографическое судно проекта 19910 "Николай Скосырев" было заложено на предприятии в декабре 2015 года и должно быть сдано до 25 ноября 2019 года.
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Армия , Владимир Королев , Министерство обороны , Судостроительный завод "Вымпел" , Рыбинск
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