Каналы военной связи между РФ и США в 2018 году работали исправно

Несмотря на ограниченный диалог Москвы и Вашингтона на высшем уровне, каналы военной связи между Россией США в 2018 году работали исправно, заявили во вторник в МИД РФ "Прошедший год не принес позитивных подвижек в российско-американских отношениях, несмотря на проявляемую Россией готовность к диалогу, основанному на принципах невмешательства во внутренние дела и уважении интересов друг друга. Виной тому — продолжающаяся внутриполитическая борьба в США и взятый нынешней администрацией курс на размывание межгосударственного характера международных организаций и ревизию своих международных обязательств", — говорится в комментарии МИД РФ об основных внешнеполитических итогах 2018 года. Как отметили в российском дипведомстве, российско-американский политический диалог "имел ограниченный характер". "Состоялся двусторонний саммит (Хельсинки, июль), осуществлялись спорадические контакты на уровне руководства внешнеполитических ведомств, рабочее взаимодействие по ряду вопросов международной повестки дня (контроль над вооружениями, Сирия, Афганистан, ядерная проблема Корейского полуострова). Исправно работали каналы связи между военными по недопущению вооруженных инцидентов", — отметили в российском МИД.