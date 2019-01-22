Украина должна срочно вступить в НАТО, утверждает Тимошенко

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что Украина должна немедленно вступить в НАТО , потому что "нет времени на раскачку", альтернатива — "бесконечная военная операция" в Донбассе.

В Киеве во вторник начал работу 14 съезд партии "Батькивщина". На съезде зарегистрировались 174 делегата из разных областей. Партия выдвинула Тимошенко кандидатом в президенты Украины.

"Мы не просто должны стать членом НАТО. Мы должны стать членом НАТО немедленно. Поверьте, у нас нет времени на раскачку… Наша безопасность только в НАТО. Альтернатива для нас только такая: или НАТО, или бесконечное АТО (так украинские власти называют военную операцию в Донбассе — ред.)", — сказала Тимошенко во вторник в ходе съезда своей партии.

По ее словам, если бы Украина вступила раньше в НАТО, то в стране не было бы войны и разрухи.

Парламент Украины в ноябре 2018 года по предложению президента принял в первом чтении проект изменений в конституцию страны, которым закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. Порошенко ранее предложил Раде внести изменения в преамбулу, ряд статей и переходные положения, которые "зафиксируют выбор Украины и ее место как члена европейской семьи", а также курс Украины на интеграцию в НАТО, и обязанность президента, кабмина и Рады придерживаться этих курсов.