Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что Украина должна немедленно вступить в НАТО, потому что "нет времени на раскачку", альтернатива — "бесконечная военная операция" в Донбассе.
В Киеве во вторник начал работу 14 съезд партии "Батькивщина". На съезде зарегистрировались 174 делегата из разных областей. Партия выдвинула Тимошенко кандидатом в президенты Украины.
"Мы не просто должны стать членом НАТО. Мы должны стать членом НАТО немедленно. Поверьте, у нас нет времени на раскачку… Наша безопасность только в НАТО. Альтернатива для нас только такая: или НАТО, или бесконечное АТО (так украинские власти называют военную операцию в Донбассе — ред.)", — сказала Тимошенко во вторник в ходе съезда своей партии.
По ее словам, если бы Украина вступила раньше в НАТО, то в стране не было бы войны и разрухи.
Парламент Украины в ноябре 2018 года по предложению президента принял в первом чтении проект изменений в конституцию страны, которым закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. Порошенко ранее предложил Раде внести изменения в преамбулу, ряд статей и переходные положения, которые "зафиксируют выбор Украины и ее место как члена европейской семьи", а также курс Украины на интеграцию в НАТО, и обязанность президента, кабмина и Рады придерживаться этих курсов.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достижение ряда критериев, на что уйдет большое время. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.