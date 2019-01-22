Ту-22М3 рухнул под Мурманском

Ту-22М3 потерпел крушение под Мурманском

По его словам, самолет упал примерно в 13:40 при попытке приземлиться на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске. Других подробностей источник агентства не привел.

Собеседник агентства рассказал, что экипаж ракетоносца состоял из четырех человек — командира, его помощника, штурмана и оператора.

«По предварительной информации, командир и штурман остались живы», — добавил он.

В минувшую пятницу на Дальнем Востоке столкнулись два российских истребителя-бомбардировщика Су-34. Инцидент произошел над Японским морем в 35 километрах от берега. В результате инцидента двое летчиков погибли, один был спасен, судьба еще одного пока неизвестна.