Ту-22М3 рухнул под Мурманском

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Ту-22М3 потерпел крушение под Мурманском 

Рамблер 49 минут назад
Ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 рухнул в Мурманской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
По его словам, самолет упал примерно в 13:40 при попытке приземлиться на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске. Других подробностей источник агентства не привел.
Собеседник агентства рассказал, что экипаж ракетоносца состоял из четырех человек — командира, его помощника, штурмана и оператора.
«По предварительной информации, командир и штурман остались живы», — добавил он.
В минувшую пятницу на Дальнем Востоке столкнулись два российских истребителя-бомбардировщика Су-34. Инцидент произошел над Японским морем в 35 километрах от берега. В результате инцидента двое летчиков погибли, один был спасен, судьба еще одного пока неизвестна.
Армия , Видео , Оружие , ИТАР-ТАСС , Мурманская Область
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