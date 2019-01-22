Китай урезал сухопутные войска до минимума

Численность сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) после военной реформы составила менее половины от общей численности китайской армии — меньше, чем когда-либо в истории страны. Об этом со ссылкой на Центральное телевидение Китая сообщает ТАСС

«Более половины небоевых частей и подразделений были сокращены, а число офицеров в рядах НОАК снижено на 30 процентов», — цитирует агентство текст репортажа. Точные цифры в нем не называются.

Реформа проведена с расчетом на то, что в будущих войнах роль ВМС, ВВС, ракетных частей и кибервойск будет важнее, чем в прошлом, а значение сухопутных подразделений, напротив, уменьшится.

Исторически в сухопутных войсках служило подавляющее большинство китайских военнослужащих: в 2013 году из 2,3 миллиона военных на военно-морские и военно-воздушные силы страны приходилось всего 235 и 398 тысяч солдат и офицеров соответственно.