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Китай урезал сухопутные войска до минимума 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Численность сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) после военной реформы составила менее половины от общей численности китайской армии — меньше, чем когда-либо в истории страны. Об этом со ссылкой на Центральное телевидение Китая сообщает ТАСС.
«Более половины небоевых частей и подразделений были сокращены, а число офицеров в рядах НОАК снижено на 30 процентов», — цитирует агентство текст репортажа. Точные цифры в нем не называются.
Реформа проведена с расчетом на то, что в будущих войнах роль ВМС, ВВС, ракетных частей и кибервойск будет важнее, чем в прошлом, а значение сухопутных подразделений, напротив, уменьшится.
Исторически в сухопутных войсках служило подавляющее большинство китайских военнослужащих: в 2013 году из 2,3 миллиона военных на военно-морские и военно-воздушные силы страны приходилось всего 235 и 398 тысяч солдат и офицеров соответственно.
В 2015 году председатель КНР Си Цзиньпин объявил о масштабной военной реформе. В ходе нее правительство собиралось сократить НОАК на 300 тысяч человек.
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Армия , Войска , Цзиньпин Си , ИТАР-ТАСС , Китай
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