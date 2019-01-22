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Анонсированы международные учения «Славянское братство» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 5 минут назад
Фото: РИА Новости
Международные учения «Славянское братство», в которых участвуют десантники из России, Белоруссии и Сербии, пройдут в первой половине года, сообщили в Минобороны.
«На встрече в Республике Сербия представители оборонных ведомств из Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Сербия проведут первые переговоры о мероприятиях, реализуемых в ходе спланированного на первое полугодие текущего года совместного тактического учения «Славянское братство — 2019», — цитирует ТАСС сообщение Минобороны.
Встреча продлится до 25 января. На переговорах будут согласованы даты, тематика маневров, а также вопросы подготовки подразделений для совместного решения контртеррористических задач. В следующую встречу военные планируют утвердить замысел и состав привлекаемый к учениям сил. Учения «Славянское братство» проводятся ежегодно на разных полигонах трех стран. В июне 2018 года тактические учения «Славянское братство 2018» прошли под Новороссийском.
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Комментарии
Армия , Войска , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Сербия
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