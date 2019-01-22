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Видео: Созданный на замену ПМ пистолет «Удав» впервые показали в деле 

Российская Газета 29 минут назад
Журналисты протестировали новый российский пистолет "Удав", который разработан для замены ПМ, а результаты стрельб сняли на видео.
"Удав" испытывал корреспондент "Комсомольской правды" Александр Бойко. Впервые взяв в руки незнакомое оружие, он смог поразить 14 мишеней из 18.
Как рассказал главный конструктор "Удава" Иван Козлов, специалисты Минобороны, сформулировавшие заказ на новое оружие, "требовали чуда". И они его получили.
"Удав" демонстрирует высокую надежность, мощность и точность. Кроме того он оказался легче предшественников. К "Удаву" можно крепить фонари и целеуказатели. А главное, патрон этого пистолета способен легко пробить стальную четырехмиллиметровую пластину с 50-метровой дистанции. Причем делает это при стрельбе с глушителем. Также пистолету не требуется частая чистка и смазка. Конструктор намекнул и на некоторые другие "беспрецедентные" характеристики нового оружия, которые пока держатся в секрете.
Описывая свои ощущения от знакомства с "Удавом", журналист подчеркнул, что новый 18-зарядный пистолет весит относительно мало. Этого удалось добиться за счет использования пластика. Из металла сделаны только ствол, затвор и магазин. В результате вес "Удава" составил 780 граммов. При этом, например, ПМ, рассчитанный на восемь патронов, весит 730 граммов, а пистолет ТТ — 850 граммов.
Как отмечает журналист, спуск у "Удава" сопоставим с пуском пистолета Стечкина, а отдача — не больше, чем у пистолета Макарова. Но при стрельбе с глушителем она почти не ощущается.
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Комментарии
Армия , Видео , Оружие , Иван Козлов , Александр Бойко , Министерство обороны , Комсомольская правда
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