Видео: Созданный на замену ПМ пистолет «Удав» впервые показали в деле

Журналисты протестировали новый российский пистолет "Удав", который разработан для замены ПМ, а результаты стрельб сняли на видео

Как рассказал главный конструктор "Удава" Иван Козлов , специалисты Минобороны , сформулировавшие заказ на новое оружие, "требовали чуда". И они его получили.

"Удав" демонстрирует высокую надежность, мощность и точность. Кроме того он оказался легче предшественников. К "Удаву" можно крепить фонари и целеуказатели. А главное, патрон этого пистолета способен легко пробить стальную четырехмиллиметровую пластину с 50-метровой дистанции. Причем делает это при стрельбе с глушителем. Также пистолету не требуется частая чистка и смазка. Конструктор намекнул и на некоторые другие "беспрецедентные" характеристики нового оружия, которые пока держатся в секрете.

Описывая свои ощущения от знакомства с "Удавом", журналист подчеркнул, что новый 18-зарядный пистолет весит относительно мало. Этого удалось добиться за счет использования пластика. Из металла сделаны только ствол, затвор и магазин. В результате вес "Удава" составил 780 граммов. При этом, например, ПМ, рассчитанный на восемь патронов, весит 730 граммов, а пистолет ТТ — 850 граммов.

Как отмечает журналист, спуск у "Удава" сопоставим с пуском пистолета Стечкина, а отдача — не больше, чем у пистолета Макарова. Но при стрельбе с глушителем она почти не ощущается.