Фрегат «Адмирал Эссен» провёл учение по прикрытию пункта базирования от ракетного удара условного противника

Учение является обязательным элементом цикла боевой подготовки и проводится по вводной с корабельными и наземными силами ПВО Черноморского флота.

Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» Черноморского флота (ЧФ) провёл тренировку по прикрытию пункта базирования от массированного авиаудара условного противника.

Тренировка проведена в соответствии с планом боевой подготовки в рамках учения по противовоздушной обороне (ПВО) пункта базирования сил флота.

По замыслу учения, средства ПВО флота зафиксировали взлёт группы самолётов условного противника в направлении пункта базирования.

Дежурный по ПВО корабль «Адмирал Эссен» был приведен в боевую готовность номер один, на корабельные силы флота был передан сигнал о приближении авиагруппы условного противника.

В ходе тренировки расчёты ПВО фрегата взяли на сопровождение и уничтожили воздушные цели условного противника зенитным ракетным комплексом ЗРК «Штиль-1», предназначенным для противовоздушной обороны корабля от всех средств воздушного нападения.

Цели были условно поражены до совершения захода самолётов на боевой курс.

Данное учение является обязательным элементом цикла боевой подготовки и проводится по вводной с корабельными и наземными силами ПВО Черноморского флота.