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Фрегат «Адмирал Эссен» провёл учение по прикрытию пункта базирования от ракетного удара условного противника 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Учение является обязательным элементом цикла боевой подготовки и проводится по вводной с корабельными и наземными силами ПВО Черноморского флота.
Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» Черноморского флота (ЧФ) провёл тренировку по прикрытию пункта базирования от массированного авиаудара условного противника.
Тренировка проведена в соответствии с планом боевой подготовки в рамках учения по противовоздушной обороне (ПВО) пункта базирования сил флота.
По замыслу учения, средства ПВО флота зафиксировали взлёт группы самолётов условного противника в направлении пункта базирования.
Дежурный по ПВО корабль «Адмирал Эссен» был приведен в боевую готовность номер один, на корабельные силы флота был передан сигнал о приближении авиагруппы условного противника.
В ходе тренировки расчёты ПВО фрегата взяли на сопровождение и уничтожили воздушные цели условного противника зенитным ракетным комплексом ЗРК «Штиль-1», предназначенным для противовоздушной обороны корабля от всех средств воздушного нападения.
Цели были условно поражены до совершения захода самолётов на боевой курс.
Данное учение является обязательным элементом цикла боевой подготовки и проводится по вводной с корабельными и наземными силами ПВО Черноморского флота.
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Армия , Войска
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