Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аналитики США обвинили КНДР в наличии секретной ракетной базы 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Северная Корея хранит баллистические ракеты на тайной базе. Об этом сообщает расположенный в Вашингтоне Центр стратегических и международных исследований. По заявлениям аналитиков, в их распоряжении имеются спутниковые снимки базы Сино-Ри. Это примерно в двухстах километрах от границы Северной и Южной Кореи. И якобы база активна, а хранящиеся на ней ракеты могут легко достигнуть Японии, Южной Кореи или американского острова Гуам в Тихом океане.
Официально Пхеньян обещает провести ядерное разоружение Корейского полуострова, напоминает телеканал "Россия 24". В скором времени лидер КНДР Ким Чен Ын должен встретиться с американским президентом Дональдом Трампом.
Вести.Ru: последние новости
Спецназ Северного флота получил собственный подводный тир Эксперт: новая ПРО США не угроза для российских гиперзвуковых ракет США: Россия в декабре успешно испытала новую систему ПРО "Нудоль"
Армия , Чен Ким , Дональд Трамп , КНДР , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Абэ приехал к Путину за Курилами137
Пока вы спали: Российский газ останется на Украине3
Возросло число погибших в Керченском проливе18
«Творится что-то жуткое»: пожар в Керченском проливе285
Цыгане и казаки устроили бойню на Урале392
Видео
00:29
«Творится что-то жуткое»: пожар в Керченском проливе
Происшествия Пожары
00:11
10 человек погибло на пожаре в Керченском проливе
Происшествия Пожары
05:12
WhatsApp вводит ограничения для пользователей
Наука и техника Интернет
01:21
Дама в красном ползает по центру Лондона
Общество
00:13
В Петербурге загорелся Арбитражный суд
Происшествия Катастрофы
00:34
«Измены и недоверие»: сын Елены Яковлевой разводится
Шоу-бизнес Статьи
02:59
Рабочий разнёс отель из-за недоплаченной зарплаты
Общество Происшествия
00:43
ЧП в Черном море: Возникли новые сложности
Происшествия Пожары
04:32
Бандита задержали с помощью странных палок
Азия Криминал
00:36
«Моя вина неоспорима. Не предвидел шторм»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение