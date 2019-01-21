БМП-3 получила новый боевой модуль «Эпоха»

Контракт на модернизацию боевых машин пехоты был подписан на форуме «Армия-2017», и в этом году в строевые части будут отправлены первые модернизированные БМП-3. Всего армия получит более 150 новых боевых машин пехоты, сообщил заместитель министра обороны Р. Ф. Алексей Криворучко

Боевой модуль «Эпоха» вооружен 57-миллиметровой пушкой, 7,62-миллиметровым пулеметом, двумя пусковыми установками ПТУР «Корнет» и пусковой установкой для стрельбы многоцелевыми ракетами «Булат». Ещё два курсовых пулемета калибра 7,62 находятся в передней части корпуса машины. Модернизированная БМП-3 весит 18,7 тонны, экипаж состоит из трех человек, емкость десантного отделения — 7 человек, запас хода — 600 километров. В перспективе на легкобронированную машину может устанавливаться комплекс активной защиты, что повысит её выживаемость на поле боя.

Использование боевого модуля «Эпоха» вместо старой башни со 100 мм и 30 мм орудиями должно сделать БМП-3 более универсальной, способной решать более широкий спектр задач. Данный модуль также предназначен для установки на другие гусеничные и колесные бронированные машины.