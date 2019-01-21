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«Озверевший» F-35 сбросил сразу пять авиабомб 

Популярная механика 2 часа назад
Малозаметный американский многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35A удалось запечатлеть на видео в «режиме зверя»: самолёт одновременно выпустил пять управляемых авиабомб и уничтожил с их помощью пять целей — в том числе одну движущуюся.
Так называемый «режим зверя» (он же «третьего дня войны») предполагает размещение оружия на внешней стороне истребителя, в отличие от «режима невидимки» (или «первого дня войны»), когда вооружение должно располагаться исключительно внутри самолёта. Считается, что по мере развития военного конфликта теряется смысл скрывать вооружение, которое отрицательно влияет на малозаметность истребителя.
Испытания «озверевшего» F-35A ВВС США проводились 28 ноября 2018 года на американской авиабазе «Неллис» в штате Невада. Самолёт сбросил сразу пять управляемых авиабомб Paveway IV с лазерным и GPS/INS наведением, поразив одновременно пять целей, в том числе военный грузовик, двигавшийся по полигону со скоростью 65 км/ч. В «режиме зверя» боевая нагрузка F-35 составляет 10 тонн: это могут быть 14 ракет AIM-120 AMRAAM и две AIM-9X Sidewinder, или шесть бомб GBU-31 и 4 ракеты класса «воздух-воздух».
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Армия , Видео , Оружие
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