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Летящего британского морпеха с реактивным ранцем сняли на видео 

Российская Газета 34 минуты назад
В интернете появилось видео использования необычного летательного аппарата.
Британский морской пехотинец показывает впечатляющее владение реактивным ранцем, который раньше можно было увидеть только в фантастических фильмах. Впрочем, помимо заспинного ранца он использует также корректирующие полет двигатели на руках.
Летающий морпех стартует с наклонной плоскости спиной вперед, разворачивается в воздухе, а затем в полете преодолевает полосу препятствий.
При этом он поднимает реактивной струей облако водяных брызг из учебного рва, пробегает по кирпичной стенке и, оттолкнувшись от края, летит дальше. Затем зависает в воздухе, позируя перед камерами, и благополучно приземляется.
Возможности реактивного ранца демонстрировались в центре подготовки морских пехотинцев в Лимпстоне.
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