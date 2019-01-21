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В Абхазии погибли трое российских военных 

Рамблер + ещё 3 46 минут назад
Фото: ТАСС
Трое российских военных погибли, а двое пострадали в результате опрокидывания бронетранспортера в абхазское ущелье. Об этом со ссылкой на пресс-релиз Южного военного округа сообщает ТАСС.
Инцидент произошел еще в пятницу, когда колонна боевой техники, в том числе БТР-80, следовала с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации в Абхазии.
Российская военная база в Абхазии поднята по тревоге
Бронетранспортер упал в ущелье во время движения по сложному участку дороги. В результате происшествия трое военных погибли, двое — пострадали и были вертолетами доставлены в окружной военный госпиталь.
«Им оказана квалифицированная медицинская помощь», — подчеркнули в ЮВО, не уточнив, в каком состоянии находятся пострадавшие.
В пресс-службе округа отметили, что рассматривают несколько возможных причин инцидента, среди которых человеческий фактор и техническая неисправность БТР.
Армия , Войска , ИТАР-ТАСС , Абхазия
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