В Абхазии погибли трое российских военных

Трое российских военных погибли, а двое пострадали в результате опрокидывания бронетранспортера в абхазское ущелье. Об этом со ссылкой на пресс-релиз Южного военного округа сообщает ТАСС

Инцидент произошел еще в пятницу, когда колонна боевой техники, в том числе БТР-80, следовала с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации в Абхазии.

Бронетранспортер упал в ущелье во время движения по сложному участку дороги. В результате происшествия трое военных погибли, двое — пострадали и были вертолетами доставлены в окружной военный госпиталь.

«Им оказана квалифицированная медицинская помощь», — подчеркнули в ЮВО, не уточнив, в каком состоянии находятся пострадавшие.

В пресс-службе округа отметили, что рассматривают несколько возможных причин инцидента, среди которых человеческий фактор и техническая неисправность БТР.