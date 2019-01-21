Опубликовано видео с места падения российского БТР в ущелье в Абхазии

В Сети появилось видео с места падения бронетранспортера с российскими военнослужащими в Абхазии

Инцидент произошел 18 января. При следовании колонны боевой техники с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации в республике БТР-80 опрокинулся в ущелье.

Трое человек погибли на месте, еще двое пострадали. Их эвакуировали на вертолетах в окружной военный госпиталь.

Комиссия Южного военного округа рассматривает несколько версий происшествия, в том числе техническую неисправность бронетранспортера и потерю управления водителем.