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Опубликовано видео с места падения российского БТР в ущелье в Абхазии 

РИА Новости + ещё 30 8 минут назад
Фото: РИА Новости
В Сети появилось видео с места падения бронетранспортера с российскими военнослужащими в Абхазии.
Инцидент произошел 18 января. При следовании колонны боевой техники с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации в республике БТР-80 опрокинулся в ущелье.
Трое человек погибли на месте, еще двое пострадали. Их эвакуировали на вертолетах в окружной военный госпиталь.
Комиссия Южного военного округа рассматривает несколько версий происшествия, в том числе техническую неисправность бронетранспортера и потерю управления водителем.
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