В Сети появилось видео с места падения бронетранспортера с российскими военнослужащими в Абхазии.
Инцидент произошел 18 января. При следовании колонны боевой техники с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации в республике БТР-80 опрокинулся в ущелье.
Трое человек погибли на месте, еще двое пострадали. Их эвакуировали на вертолетах в окружной военный госпиталь.
Комиссия Южного военного округа рассматривает несколько версий происшествия, в том числе техническую неисправность бронетранспортера и потерю управления водителем.