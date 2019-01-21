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Эсминцу США предсказали быструю гибель в Черном море 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Reuters
Зашедшему в Черное море эсминцу ВМС США Donald Cook напророчили быстрое уничтожение в случае, если его поведение вызовет какие-либо подозрения у российских военных. С таким заявлением выступил израильский общественный деятель Яков Кедми.
— Время существования этого корабля, если его действия будут вызывать какие-то опасения, исчисляется минутами. Может быть — и то не уверен, — одна ракета взлетит. Следующую он будет пускать с морского дна, насколько я понимаю, что происходит на Черном море, — заявил Кедми в эфире российского телеканала.
Напомним, американский эсминец прошел черноморские проливы вечером 19 января. Причиной его визита в Пентагоне назвали плановое патрулирование и поддержку союзников по НАТО — стандартная формулировка для подобных случаев. Корабль вооружен крылатыми ракетами Tomahawk.
Сразу же после входа в Черное море эсминец был взят под контроль силами Черноморского флота России. На сопровождение американца отправился сторожевой корабль ЧФ "Пытливый".
В Госдуме РФ появление эсминца назвали провокацией и отметили, что США злоупотребляют миролюбием России.
Черноморский флот располагает большим арсеналом инструментов для нейтрализации любой угрозы в зоне своей ответственности. Это и крупные надводные корабли с управляемыми ракетами, и новейшие подлодки с крылатыми ракетами "Калибр", и береговые противокорабельные комплексы "Бал" и "Бастион", есть также морская авиация и другие средства.
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Комментарии
Армия , Пентагон , Госдума , НАТО , США
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