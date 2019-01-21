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В результате ночного удара Израиля погибли четверо сирийских военных 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
В результате ночного удара Израиля по территории Сирии четыре сирийских военнослужащих погибли, шесть ранены, поврежден аэропорт Дамаска. Об этом сообщили в понедельник журналистам в Национальном центре управления обороной Минобороны РФ.
"Погибли четверо сирийских военнослужащих, шестеро ранены. В результате удара частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска", — сказали в Центре.
Там добавили, что "21 января 2019 года в период с 02:11 до 02:56 ВВС Израиля нанесли три авиационных удара по территории Сирии с западного, юго-западного и южного направлений".
Подразделения ПВО Сирии уничтожили свыше 30 израильских крылатых ракет и управляемых авиабомб.
"21 января 2019 года с 02:11 до 02:56 ВВС Израиля нанесли три авиационных удара по территории Сирии с западного, юго-западного и южного направлений. В ходе отражения удара силами ПВО САР уничтожены более 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб", — сказали в центре.
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Комментарии
Армия , Дамаск , Израиль , Сирия
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