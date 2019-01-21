В результате ночного удара Израиля погибли четверо сирийских военных

В результате ночного удара Израиля по территории Сирии четыре сирийских военнослужащих погибли, шесть ранены, поврежден аэропорт Дамаска . Об этом сообщили в понедельник журналистам в Национальном центре управления обороной Минобороны РФ.

"Погибли четверо сирийских военнослужащих, шестеро ранены. В результате удара частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска", — сказали в Центре.

Там добавили, что "21 января 2019 года в период с 02:11 до 02:56 ВВС Израиля нанесли три авиационных удара по территории Сирии с западного, юго-западного и южного направлений".

Подразделения ПВО Сирии уничтожили свыше 30 израильских крылатых ракет и управляемых авиабомб.