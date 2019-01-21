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Израильские военные распространили видео уничтожения установок ПВО Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Армия обороны Израиля
Израильские военные распространили видеозапись уничтожения двух установок ПВО Сирии, одна из которых — предположительно, современный комплекс российского производства "Панцирь".
Израильтяне минувшей ночью атаковали несколько объектов иранского военного присутствия в соседней стране и нанесли удары по установкам сирийской ПВО, которые, как утверждают в Тель-Авиве, выпустили "десятки ракет" по задействованным в операции самолетам.
Пресс-служба Армии обороны Израиля разослала в СМИ полуминутную видеозапись с камер, вероятно, установленных на ракетах, которые были выпущены по двум установкам ПВО. В первом случае изображение слишком размыто, чтобы опознать атакуемый объект, во втором цель похожа на зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" на автомобильном шасси.
Израильтяне говорят, что перед началом ударов по иранским объектам они обратились к сирийским военным с призывом не мешать проведению операции. Бомбардировки соседней страны они назвали ответом на вчерашнюю попытку ракетного обстрела Голанских высот, ответственность за которую возложили на иранцев.
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Армия , Оружие , ЦАХАЛ , Сирия
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