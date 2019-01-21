Израильские военные распространили видео уничтожения установок ПВО Сирии

Израильские военные распространили видеозапись уничтожения двух установок ПВО Сирии , одна из которых — предположительно, современный комплекс российского производства "Панцирь".

Израильтяне минувшей ночью атаковали несколько объектов иранского военного присутствия в соседней стране и нанесли удары по установкам сирийской ПВО, которые, как утверждают в Тель-Авиве, выпустили "десятки ракет" по задействованным в операции самолетам.

Пресс-служба Армии обороны Израиля разослала в СМИ полуминутную видеозапись с камер, вероятно, установленных на ракетах, которые были выпущены по двум установкам ПВО. В первом случае изображение слишком размыто, чтобы опознать атакуемый объект, во втором цель похожа на зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" на автомобильном шасси.

Израильтяне говорят, что перед началом ударов по иранским объектам они обратились к сирийским военным с призывом не мешать проведению операции. Бомбардировки соседней страны они назвали ответом на вчерашнюю попытку ракетного обстрела Голанских высот, ответственность за которую возложили на иранцев.