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Эксперт оценил шансы США отразить ядерный удар России 

РИА Новости + ещё 1 40 минут назад
В случае крупномасштабного конфликта США окажутся неспособны отразить массированный ядерный со стороны России. Об этом заявил эксперт по разоружению из университета Дортмунда в Германии Юрген Альтман, пишет Deutschlandfunk.
Таким образом эксперт прокомментировал планы Дональда Трампа модернизировать систему противоракетной обороны США и вывести в космос специальные беспилотные устройства, которые могли бы защитить его страну от ядерной атаки.
По его словам, американские военные сильно заблуждаются, считая, что от ракет можно защититься созданием некоего "щита". Альтман отмечает, что у ракет-перехватчиков имеется всего десятипроцентный шанс сбить российскую ракету.
Кроме того, он добавляет, что после отмены Договора об ограничении систем противоракетной обороны Россия разработала множество способов, которые еще больше усложняют задачу американской ПРО.
Против массированной ядерной атаки со стороны России не поможет и увеличение количества ракет-перехватчиков на Аляске. Такие меры помогут лишь против Ирана и Северной Кореи, отмечает Альтман.
Отдельно эксперт раскритиковал планы Вашингтона разместить в космосе противоракетное оружие, способное сбивать спутники.
"Это древняя и провалившаяся еще во времена президентства Рейгана идея о создании космических войск", — заявил Альтман, подчеркнув, что Россия вряд ли оставит подобные шаги США без ответа.
По мнению эксперта, такие действия лишь ухудшат обстановку в мире, поскольку на орбите Земли в непосредственной близости появятся две космических армии, которые в любой момент могут обстрелять друг друга из-за банальной ошибки в компьютерной программе, что в свою очередь приведет к полномасштабной войне на Земле.
В заключение Альтман призывает воздержаться от таких провокационных действий. Он подчеркивает, что идея размещения в космосе оружия в надежде защититься таким способом от атаки другого государства является лишь иллюзией.
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Комментарии23
Армия , Видео , Войска , Оружие , Дональд Трамп , Дортмунд , США
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