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Смертник атаковал колонну американских и курдских военных в Сирии 

Lenta.ru + ещё 3 7 минут назад
Фото: Reuters
На севере Сирии смертник атаковал колонну американских и курдский военных, передает ТАСС.
В результате нападения в провинции Хасака погибли по меньшей мере пять человек. По данным AFP, все жертвы — бойцы альянса сил вооруженной сирийской оппозиции «Демократические силы Сирии» (ДСС) — союза курдских и арабских группировок, поддерживаемого США. Ранения также получили двое американцев.
Как пишет агентство, атаку совершил смертник на заминированном автомобиле. Погиб ли сам нападавший, не уточняется.
16 января стало известно о четырех американских солдатах, погибших в результате взрыва в Манбидже. Еще три солдата получили ранения. Первоначально сообщалось, что целью был американский патруль, но погибли не военнослужащие США, а мирные сирийцы.
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Армия , ИТАР-ТАСС , Сирия
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