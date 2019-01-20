«Бабахали в степи»: как ДРСМД лишил СССР ракет

Соединенные Штаты приостановят свои обязательства по Договору о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) и запустят процесс выхода из соглашения 2 февраля 2019 года без учета согласия со стороны России . В связи с этим «Газета.Ru» решила напомнить, как шла ликвидация РСМД в СССР и США после подписания договора в 1987 году.

Весной 1987 года Михаил Горбачев выступил с предложением о так называемом двойном глобальном нуле, предусматривавшем ликвидацию не только всех американских и советских ракет средней дальности (от 1000 до 5500 км), но и всех ракет меньшей дальности (от 500 до 1000 км). Этот вариант и был юридически закреплен в заключенном в 1987 году Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который вступил в силу 1 июня 1988 года.

В соответствии с ДРСМД уничтожались не только ракеты средней и меньшей дальности, но и их пусковые установки. Все вооружение со стороны СССР и США было разделено на соответствующие категории: развернутые и неразвернутые ракеты и ПУ. Также учитывалось общее их число.

В СССР в то время было четыре типа ракет средней дальности: РСД-10 «Пионер», Р-12, Р-14 и РК-55.

РСД-10 «Пионер» — подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) с твердотопливной двухступенчатой баллистической ракетой средней дальности 15Ж45, разработанный Московским институтом теплотехники (МИТ). Ракета 15Ж45 — двухступенчатая, твердотопливная ракета средней дальности.

Способ старта — минометный. Максимальная дальность стрельбы — 5 тыс. км, стартовая масса 37 тонн. Масса полезной нагрузки 1740 кг. Головная часть — разделяющаяся типа МIRV. Количество и мощность боевых блоков — одна, мощностью 1 мегатонна или три — по 0,15 мегатонны.

Р-12 — жидкостная одноступенчатая баллистическая ракета средней дальности наземного базирования, разработанная ОКБ-586. Максимальная дальность стрельбы — 2080 км. Масса ГЧ — 1600 кг. Мощность специальной боевой части — 1×2,3 Мт.

Р-14 — жидкостная одноступенчатая баллистическая ракета средней дальности наземного базирования. Максимальная дальность стрельбы — до 4500 км. Забрасываемый вес — 1500 кг. Головная часть — термоядерная 8Ф15, моноблочная, 2,3 Мт.

РК-55 — оперативно-стратегический ракетный комплекс «Рельеф» с крылатой ракетой наземного базирования большой дальности. Комплекс и ракеты приняты на вооружение в 1986 года. Конструкторская документация была передана для серийного производства на Машиностроительный завод им. Калинина в Свердловске . Была выпущена только первая установочная партия комплексов РК-55 «Рельеф», которая и была уничтожена по Договору о сокращении РСМД в конце 1988 года. Дальность стрельбы — 2600-2900 км. Боевая часть — ядерная, мощностью 200 кТ.

США в этом плане отставали от СССР. Если у Советов было 910 ракет средней дальности, США располагали лишь 689 зарядами. Это были ракеты двух типов: «Першинг-2» и BGM-109G.

MGM-31C «Першинг-2» — американская твердотопливная двухступенчатая ракета средней дальности мобильного базирования, разработанная компанией «Мартин Мариэтта». Максимальная дальность стрельбы — 1770 км. Боевая часть моноблочная, мощность — 80 кт.

BGM-109G «Грифон» — крылатая ракета наземного базирования, в целом аналогична по конструкции BGM-109 «Томагавк». На BGM-109G устанавливалась моноблочная ядерная боевая часть с зарядом в 200 кт. Максимальная дальность стрельбы составляла 2600 км.

Ракет малой дальности в СССР было даже больше. Хотя их и насчитывалось всего два типа: ОТР-22 и ОТР-23.

ОТР-22 — «Темп-С» — мобильный оперативно-тактический ракетный комплекс фронтового подчинения, оснащенный двухступенчатой твердотопливной баллистической ракетой 9М76 с отделяемой ядерной головной частью. Дальность стрельбы — 900 км. Тип ГЧ: моноблочная, ядерная 1×0,5 Мт.

ОТР-23 — оперативно-тактический ракетный комплекс «Ока» разработки Коломенского КБ машиностроения. Ракета — 9M714К/9М714Б. Максимальная дальность стрельбы — 400 км. Вес боевой части — 715 кг.

В СССР было 926 ракет обоих типов, хотя только 387 из них были развернуты. Развернутых пусковых установок для этих ракет было 197.

США безнадежно отставали от СССР в этом вопросе. В их распоряжении были лишь 170 неразвернутых ракет типа «Першинг-1А» и одна неразвернутая пусковая установка.

MGM-31A «Першинг-1А» — американская твердотопливная двухступенчатая баллистическая ракета малой дальности мобильного базирования. Дальность стрельбы — 740 км. Боевая часть — моноблочная, мощностью 60, 200 или 400 кт.

Таким образом, как отмечал экс начальник Международного договорного управления, заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский , в процессе реализации договора СССР пришлось ликвидировать в 2 раза больше ракет, чем США (1836/859), и почти в 3 раза больше ПУ (851/283). Советские ликвидированные ракеты могли нести в 4 раза больше ядерных боеголовок, чем американские (3154/846).

Единственный вид ракет, которых США уничтожили больше, чем СССР, это крылатые ракеты наземного базирования (443/80).

Константин Макиенко. «Однако для США это не имело принципиального значения, так как они обладали многочисленной группировкой крылатых ракет морского («Томагавк») и воздушного (ALCM-B) базирования, которую к середине 1990-х годов планировалось довести до 7000 единиц», — пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий

Степень односторонней уступчивости со стороны СССР при согласовании параметров ДРСМД наиболее наглядно продемонстрировало согласие советского руководства на уничтожение группировки из 239 новейших баллистических ракет «Ока» с дальностью в 400 км, писал ранее Евгений Бужинский.

Уничтожение ракет оказалось весьма трудоемким процессом. Трехлетний цикл ликвидации ракет средней дальности был разделен на два этапа: на первом, который длился 29 месяцев, уничтожались все Р-12 и Р-14 и примерно две трети РСД-10.

Часть ракет РСД-10 ликвидировалась методом пуска.

С 26 августа по 29 декабря 1988 года с полевых позиций из районов н. п. Дровяная в Читинской области и города Канска Красноярского края были ликвидированы 72 ракеты.

8 августа 1988 года в населенном пункте Лесная в тридцати километрах от Барановичей (Белорусская ССР) приступили к ликвидации жидкостных ракет Р-12 (СС-4). В тот же день близ украинского города Сарны началась ликвидация вспомогательного оборудования — пусковых установок РСД-10.

Остальные ракеты и все пусковые установки были подорваны на полигоне «Капустин Яр» (Астраханская область). Там методом подрыва было уничтожено около 600 ракет РСД-10. Тротиловый эквивалент взрыва при ликвидации одного изделия РСД-10 составлял около девяноста тонн. От подрыва связки из трех «Пионеров» оставалась воронка диаметром метров в сорок и глубиной до двадцати.

При ликвидации жидкостных ракетных систем сливалось топливо, срезались сопла ЖРД и разрезались баки. Кроме того, РСМД методом подрыва уничтожались в Сары-Озеке (Казахстан). Специальные боевые части с изделий были сняты и отправлены на хранение на объекты 12-го Главного управления Минобороны.

В Соединенных Штатах ракеты MGM-31C «Першинг-2», BGM-109G «Грифон» и MGM-31A «Першинг-1А» не взрывались, а по-хозяйски, с максимальной пользой для экономического комплекса страны и военного ведомства США утилизировались.

Участники ликвидации РСМД со стороны СССР отмечают, что «все наши ракеты взрывались вместе с аппаратурой боевого управления, рулями, кабельной сетью. Американцы поступали хитрее. Они предъявляли на ликвидацию двигательные установки, с которых было снято все оборудование, сжигался только корпус. Системы управления они наверняка складировали. Мы же взрывали свои ракеты полностью. Бабахали в астраханской степи одну за другой!».

Ликвидация ракет завершилась 28 мая 1991 года.